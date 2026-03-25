TSV Laufen blickt auf das Jahr: Das Jubiläum sticht hervor

Der TSV Laufen/Eyach blickt auf einige Höhepunkte und Erfolge zurück.
Der TSV Laufen/Eyach hat am vergangenen Freitag seine Jahreshauptversammlung im voll besetzten Sportheim „Hans‑Herter“ abgehalten. Der 1. Vorsitzende Markus Heichen blickte in seinem umfassenden Bericht auf die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate zurück. Im Fokus stand das 120‑jährige Vereinsjubiläum, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde. Ein Höhepunkt war der große Jubiläumsabend für alle Mitglieder in der Turn‑ und Festhalle Anfang April. Auch weitere traditionelle Veranstaltungen – darunter das Jugendturnier, die Oldie‑Night und die Jugendweihnachtsfeier – waren erneut äußerst erfolgreich.