TSV Laufen blickt auf das Jahr: Das Jubiläum sticht hervor

Der TSV Laufen/Eyach blickt auf einige Höhepunkte und Erfolge zurück.

Der TSV Laufen/Eyach hat am vergangenen Freitag seine Jahreshauptversammlung im voll besetzten Sportheim „Hans‑Herter“ abgehalten. Der 1. Vorsitzende Markus Heichen blickte in seinem umfassenden Bericht auf die Ereignisse der vergangenen zwölf Monate zurück. Im Fokus stand das 120‑jährige Vereinsjubiläum, das im vergangenen Jahr gefeiert wurde. Ein Höhepunkt war der große Jubiläumsabend für alle Mitglieder in der Turn‑ und Festhalle Anfang April. Auch weitere traditionelle Veranstaltungen – darunter das Jugendturnier, die Oldie‑Night und die Jugendweihnachtsfeier – waren erneut äußerst erfolgreich. ​

Die Premiere des Elfmeterturniers erwies sich als gelungene Neuerung und wird aufgrund des positiven Feedbacks auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Ebenfalls hervorgehoben wurde der Besuch der AH‑Freunde aus Hohentengen, mit denen den TSV eine über 30‑jährige Freundschaft verbindet.

Direkter Wiederaufstieg

Tobias Schurer (Vorsitzender Finanzen) präsentierte den Kassenbericht. Er teilte mit, dass das Geschäftsjahr leider kein positives Ergebnis erzielen konnte. Kassenprüfer Ottmar Schlegel bestätigte die ordnungsgemäße Führung der Kasse.

Achim Stotz (stelvertretender Vorsitzender Sport) berichtete über den sportlichen Bereich. Die Herrenmannschaft feierte nach nur einem Jahr Kreisliga den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga und behauptet sich dort mit einem verjüngten Team bislang sehr erfolgreich.

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Über die SGM‑Damen informierte Annika Kiefer, während Jugendkoordinator Sven Kübler die Entwicklung im Jugendfußball darstellte und erneut um zusätzliche Jugendtrainer warb. Die AH‑Abteilung zählt inzwischen mehr als 20 Spieler und nimmt weiterhin an der Ü32‑Meisterschaftsrunde teil.

Fünf Fitness- und Turngruppen für Erwachsene

Neben dem Fußball bietet der TSV fünf Fitness‑ und Turngruppen für Erwachsene an. Für Kinder stehen Eltern‑Kind‑Turnen sowie zwei Gruppen Kinderturnen zur Verfügung. Der sogenannte „Mäusesport“ für die Kleinsten pausiert aktuell, da eine neue Leitung gesucht wird, wie Daniela Conzelmann (stellvertretende Vorsitzende Jugend bis Senioren) berichtete.

Ein neu gegründetes Greenkeeper-Team wird künftig für Pflege der Sportanlagen verantwortlich sein. Im Zuge dessen sind mehrere große Anschaffungen im Bereich Pflegemaschinen notwendig. Die anschließende Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Aufgrund deutlich gestiegener Fixkosten sowie zukünftiger Investitionen in die Sicherung der Sportgelände in Laufen beschloss die Versammlung zudem eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Die letzte Beitragserhöhung lag zehn Jahre zurück. Auch dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Die Vereinsehrungen wurden traditionell von Thomas Bleibler, dem stellvertretenden Vorsitzenden Ehrenamt, vorgenommen. In diesem Jahr konnten zahlreiche Mitglieder für ihr langjähriges Engagement und ihre sportlichen Verdienste ausgezeichnet werden.

Die Geehrten

Die Spielerehrennadel in Silber (200 Spiele):

Kai Beuter

Die Spielerehrennadel in Gold (300 Spiele):

Daniel Schneider

Die bronzene Vereinsehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft:

Andreas Hölle, Simon Schweizer, Michael Wagner, Ingrid Beck, Mirjana Rutz und Nicole Glück.

Die silberne Vereinsehrennadel für 35 Jahre Mitgliedschaft:

Petra Schreiber, Max Stifel, Robert Mezga, Jörg Gonser, Ute Beck, Ingrid Dannecker, Gisela Liebmanmn, Sibylle Eydner, Sabine Roth, Rita Schlegel, Birgit Schmid und Conny Pannewitz.

Die goldene Vereinsehrennadel für 45 Jahre Mitgliedschaft:

Armin Weiss

Zum Ehrenmitglied ernannt für 50 Jahre verdiente Mitgliedschaft:

Irmgard Grimm und Walter Oehrle