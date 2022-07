5 Beim Sportwochenende des TSV Haiterbach war einiges los. Foto: Fritsch

Beim Großen Sportwochenende des TSV Haiterbach gab es Fußball, Fairplay und viel Spaß.















Haiterbach - Das erste Tor ist schon nach kaum einer Minute gefallen: Beim Auftaktspiel zum Fußball-Cup der Firmen und Vereine zwischen Komusina Haiterbach und "Haus" Haiterbach.

Eine große Zahl von Sport-Fans erlebte am vergangenen Freitag und Samstag das "Große Sportwochenende" des TSV Haiterbach: mit Elfmeterturnier und Fußball-Cup – ein Festwochenende wie aus dem Bilderbuch, bei dem sich ein strahlend blauer Himmel über dem grünen Rasen wölbte.

Penalty und Party

Der Andrang war riesig: Schon am Freitag nahmen 45 Herren- und sechs Damenmannschaften am Elfmeterturnier "penalty + party" teil – mit jeweiliger Menge an Schlachtenbummlern, die ihren Schützen zujubelte. Es siegte am Ende das Team FC Ožujsco und nahm das Preisgeld in Höhe von 200 Euro entgegen.

Am Samstag haben zwölf Mannschaften teilgenommen, von 15.30 Uhr an haben je zwei Mannschaften bei zwei Spielen gleichzeitig gegeneinander gekämpft. Was heißt "gekämpft": "Fair play und viel Spaß", hat Michael Kaupp aus der Fußball-Abteilung das Motto vorgegeben. Zusammen mit Marc Bohnert hat er das Turnier organisiert.

Mit Neunmeterschießen

Bei dem es an Spannung nicht mangelte. Zahlreiche Partien endeten unentschieden – dann entschied ein Neunmeterschießen. Am Ende siegte das Schrag Bauteam und holte den Pokal. Übrigens ist das Auftaktspiel zwischen Komusina Haiterbach und "Haus" Haiterbach mit 3:0 ausgegangen.