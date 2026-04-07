TSV Haiterbach: Benjamin Hartmann wird Siebter bei Masters-EM

Benjamin Hartmann vom TSV Haiterbach tritt bei der Leichtathletik-EM der Masters in Polen an.
Bei der Kopernikus-Stadt Torun (Polen) 15. Leichtathletik-EM der Masters war auch ein Vertreter aus dem Kreis Calw dabei: Benjamin Hartmann vom TSV Haiterbach, der in der Altersklasse M45 antrat. Er startete zunächst im Fünfkampf und legte mit einer Zeit von 10,51 Sekunden über die Hürden einen soliden Auftakt hin. Im Weitsprung erreichte Hartmann 4,83 Meter, gefolgt von 9,53 Metern im Kugelstoßen. Im Hochsprung überquerte der Haiterbacher 1,44 Meter, bevor er den Mehrkampf mit einem engagierten 1000-Meter-Lauf in 3:38 Minuten abschloss. In der Gesamtwertung sammelte Hartmann 2593 Punkte und belegte damit den 13. Platz. Auch wenn das Ergebnis leicht hinter seinen eigenen Erwartungen zurückblieb, zeigte er sich insgesamt zufrieden mit seiner Leistung auf internationalem Parkett.