Nagolder Frühling Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen

Am Wochenende des 12./13. April wird es bunt in der Nagolder Innenstadt: Tausende Besucher werden beim beliebten Nagolder Frühling erwartet. Wir haben mit der Citymanagerin Saskia Gärtner über letzte Vorbereitungen gesprochen und dabei erfahren, auf was sie sich in diesem Jahr besonders freut.