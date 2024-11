1 Gruppenbild Turnhallenübernachtung Foto: Braun

Da hat der Jugendausschuss des TSV Göllsdorf mal wieder einen Mega-Event gestemmt. 74 Kinder verbrachten bei der Turnhallenübernachtung ein unvergessliches Wochenende









15 Jugendbetreuer verbrachten mit 74 Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren ein sehr schönes und aufregendes Wochenende. Die Kinder trafen vergangenen Samstagnachmittag an der Mehrzweckhalle ein. Das Gepäck wurde schnell verräumt und ab ging es in die Halle, in der schon jede Menge Spiel- und Klettergeräte aufgebaut waren.

Auch ein Trampolin und ein Fußballfeld gab es im Angebot. Alle Kinder spielten ausgelassen, während in der Küche schon das Abendessen vorbereitet wurde. Lesen Sie auch Durch das viele Spielen waren die Kinder sehr hungrig und freuten sich über die vorbereiteten Nudeln mit Pesto und Gurkensalat. Später kam der TSV-Vorstand Harald Hoffmann in die Halle, welcher die Wahlen des Jugendausschusses durchführte. Die Kinder entschieden mit klarer Mehrheit, dass die Mitglieder des jetzigen Jugendausschusses auch im nächsten Jahr so bestehen bleiben sollen. Dies sind Lukas Munz, Feline Rieger, Theresa Bergmann, Emilia Braun, David Munz, Luca Eddinger, Josie Eddinger, Lina Sauter, Selina Wanner, Lea Wanner, Denise Lehmann, Zoe Vaas, Maren Wagner, Elias Krug, Luca Schäfer, Luca Anderson, Charlotta Ressin, Jannis Schaplewski, Emil Armleder, Lisa Emmerich. Schnitzeljagd im Freien Anschließend ging es ab nach draußen zur Schnitzeljagd. Die Kinder wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und absolvierten eine Tour durch Göllsdorf, begleitet von je zwei Betreuern. Unsere Empfehlung für Sie TSV Göllsdorf Auf Beach-Handball-Feld darf endlich gespielt werden Über Göllsdorf strahlte die Sonne. Das lang ersehnte Beach-Handball/Volleyball-Feld ist eröffnet. Bei einem hervorragend organisierten Tag trafen acht Mannschaften aufeinander. Hierbei mussten vier Stationen mit verschiedenen Aufgaben gemeistert werden. Ziel war die Skihütte am Dissenhorn, an der alle sich bei Kinderpunsch und Lebkuchen aufwärmen konnten. Nachdem wieder alle Kinder in der Turnhalle eintrafen, wurde ein Film ausgestrahlt, hier durften Snacks nicht fehlen. Anschließend bauten sich die Kinder aus Geräten und Gegenständen ein Schlaflager. Nach dem gemeinsamen Frühstück ging es dann nach Hause.