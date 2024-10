Bei den Gaumannschaftsmeisterschaften waren die Turnerinnen des TSV Geislingen erfolgreich. Im Gerätturnen traten in der E-Jugend Luna Bosnjak, Emma Schneider, Eva Schäfer, Mila Bisinger und Lina Piskureck an.

Der Wettkampf begann am Reck, wo das Team mit 41,9 Punkten einen soliden Start hinlegte, auch wenn noch Verbesserungsbedarf bestand. Am Balken mussten die Turnerinnen leider drei Stürze hinnehmen, was die Stimmung kurzfristig eintrübte.

Emma Schneider und Luna Bosnjak blieben jedoch fokussiert und erzielten 14,5 beziehungsweise 13,8 Punkte. Das erbrachte ein Geräteergebnis von 41,65 Punkten.

Podestplatz nach Aufholjagd

Am Boden zeigten alle Turnerinnen durchweg solide Leistungen, die das Balkenergebnis ausgleichen konnten: Mila Bisinger holte 14,4 Punkte, Eva Schäfer 14,6 Punkte und Emma Schneider 14,5 Punkte. Auch am Sprung wurden starke Leistungen gezeigt, was die Hoffnung auf einen Podestplatz stärkte.

Schließlich konnten die Geislinger Turnerinnen zwölf Mannschaften hinter sich lassen und sicherten sich einen hervorragenden zweiten Platz. Die Freude war riesig, da sie sich mit diesem Ergebnis für das Bezirksfinale qualifiziert hatten.