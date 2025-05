TSV Frommern – VfB Bösingen: Traumtor und Dreierpack von Staiger tragen TSV zum Sieg

Mit dem dritten Sieg in Folge sichert der TSV Frommern den (aktuellen) Relegationsplatz in der Landesliga. Beim berauschenden 4:1-Sieg gegen Bösingen überragt vor allem Tim Staiger.

TSV Frommern – VfB Bösingen 4:1 (3:0). 35. Minute: Nach einem Fehlpass der Gäste im Mittelkreis wagt Tim Staiger einen schnellen Blick in Richtung gegnerisches Tor. Er sieht, dass VfB-Keeper Patrick Knöpfle weit vor seinem Kasten steht. Staiger fasst sich ein Herz, zieht aus mehr als 50 Metern ab... und beobachtet die Kugel dabei, wie sie nach einem Flug über das halbe Spielfeld im Bösinger Tor einschlägt. Doppelpack Staiger – 3:0! Es war der unglaubliche Höhepunkt eines berauschenden Nachmittags für den TSV Frommern.

Mit Rückenwind in die Relegation?

„Es ist etwas schade, dass wir erst so spät in der Saison aufgewacht sind“, ärgerte sich Frommerns Spielertrainer Armin Hotz dann doch ein klein wenig nach dem Abpfiff. Insgesamt war seine Gemütslage nach dem 4:1-Erfolg seiner Mannschaft über den Tabellenvierten aber natürlich eine positive: „Wir wollten unbedingt diesen 13. Platz aus eigener Kraft sichern – das ist uns gelungen. Jetzt hoffen wir, dass wir in die Relegation dürfen. Mit dem Selbstvertrauen, das wir in den letzten Wochen getankt haben, werden wir dann auch dort alles geben“, so ein sichtlich stolzer Coach.

Doppelschlag in der Anfangsphase

Die Frommerner hatten ihrem noch immer außer Gefecht gesetzten Spielertrainer allerlei Gründe gegeben, stolz zu sein. Nach einer enorm effizienten Anfangsphase führte man trotz klarer Überlegenheit der Gäste aus Bösingen plötzlich mit 2:0. Zunächst war es Tim Staiger, der nach einem Angriff über die rechte Seite nach Vorlage von Andreas Hotz aus spitzem Winkel zur Führung einschoss. Wenig später erneut ein schön herausgespielter Konter, diesmal über links. Einen Bösinger Klärungsversuch konnte der herauseilende Knöpfle nur nach vorne klatschen lassen und schließlich war es Yannick Capol, der ins leere Tor zum 2:0 traf. Der Geniestreich von Staiger komplettierte schließlich eine berauschende Vorstellung des TSV im ersten Durchgang.

Obwohl die Gäste deutlich mehr Ballbesitz hatten und sogar häufig in gefährliche Räume vordringen konnten, ließ die Frommerner Defensive nur wenige klare Torchancen zu. Die beste Gelegenheit der Bösinger hatte Top-Torjäger Torsten Müller, der mit einem Nachschuss kurz vor der Pause aber an der Latte scheiterte.

Staiger schnürt den Dreierpack

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich die Partie deutlich. Der TSV war darauf bedacht, die komfortable Führung zum dritten Sieg in Serie über die Zeit zu bringen. In der 66. Minute folgte dann die endgültige Entscheidung, als Tim Staiger seinen Sahnetag mit einem dritten Tor krönte. Capol schickte den Torschützen in die Tiefe, dieser ließ sich im Laufduell mit Bösingens Julian Bihler zwar noch leicht abdrängen ließ, aus spitzem Winkel dann aber trotzdem das 4:0 erzielte. Kapitän Marius Müller gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für die Gäste.

Tübingen verlässt Abstiegszone

Der eigene Sieg war für den TSV Frommern aber nicht die einzige gute Nachricht: In der Verbandsliga verlässt die TSG Tübingen durch einen Sieg im direkten Duell mit dem FC Esslingen die Abstiegsränge. Stand jetzt dürften die Frommerner also in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen.

Personal und Statistik

Frommern: Mau, Wizemann, Konz, Staiger, Capol (69. R. Martaler), Lindauer, Trickel (86. Gaus), Albert, T. Martaler (75. Ezgin), Hotz, Herceg (79. Golz). Bösingen: Knöpfle, Botzenhart, Flaig (46. Wulle) , Kimmich (59. Jochem), Bihler, Griesser, Ippolito (49. Schlosser), Dobricean, Schneider, M. Müller, T. Müller Tore: 1:0 Staiger (7.), 2:0 Capol (9.), 3:0 Staiger (35.), 4:0 Staiger (66.), 4:1 M. Müller (90.+1). Schiedsrichter: Julian Gack, Benjamin Buck, Elias Biehl. Zuschauer: 90.