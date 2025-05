TSV Frommern – VfB Bösingen: Schafft Frommern den dritten Sieg in Folge?

TSV Frommern – VfB Bösingen (Samstag, 15.30 Uhr). Mit einem Heimsieg über den VfB Bösingen würde der TSV Frommern Rang 13 in der Landesliga-Tabelle verteidigen und damit die Chance bekommen, den Klassenerhalt in der Relegation zu sichern. Wenn es doch nur so einfach wäre... Denn die Frommerner haben ihr tabellarisches Schicksal zwar tatsächlich selbst in der Hand – doch ob das am Ende für die Relegation reicht, entscheiden die TSG Balingen II und die TSG Tübingen durch ihr Abschneiden an den letzten beiden Spieltagen der Verbandsliga.

Blick in die Verbandsliga

„Klar, das ist ein Thema in der Kabine und wir schauen mit einem Auge in die Verbandsliga hoch. Aber am Ende können wir nur das beeinflussen, was in unseren Händen liegt. Alles weitere müssen wir einfach auf uns zukommen lassen“, stellte Frommerns verletzter Spielertrainer Armin Hotz vor der Partie am Samstag klar.

Auch wenn der TSV Straßberg, auf den man zwei Spieltage vor Schluss fünf Punkte Vorsprung hat, mit Spielen in Rottenburg und gegen Tuttlingen noch schwierige Aufgaben vor der Brust hat, wolle man sich in Frommern nicht darauf verlassen, dass der Konkurrent Punkte liegen lässt: „Wir haben es selbst in der Hand – schon dieses Wochenende“, so Hotz.

Rückenwind nach zwei Siegen

Zum einen will man dabei den Schwung aus den jüngsten Siegen – jeweils 2:1 gegen Dornhan und in Nehren – mitnehmen: „Die Stimmung ist nach den beiden Siegen natürlich gut. Wir haben bewiesen, dass wir in der Liga mithalten können. Schon in Nehren letzte Woche hat man gemerkt, dass das Selbstvertrauen groß war. Darauf hoffen wir natürlich jetzt wieder.“

Zum anderen warnt Hotz aber auch vor dem kommenden Gegner. Denn der Stachel von der 0:6-Klatsche im Hinspiel in Bösingen sitzt noch tief: „Das war wahrscheinlich unsere schlechteste Saisonleistung. Aber Bösingen war spielerisch auch enorm stark und hat auch in der Höhe völlig verdient gewonnen“, erinnert sich der TSV-Spielertrainer. Und auch abgesehen dürfen die Frommernen am Samstag keine Geschenke erwarten. Denn: Für die Gäste geht es nach dem vergangenen Wochenende, an dem sowohl die SG Empfingen als auch der VfL Nagold verloren, plötzlich wieder um die Vizemeisterschaft und damit um die Relegation. Mit drei Punkten Rückstand auf die beiden Kontrahenten können die Bösinger einen letzten Angriff auf den zweiten Rang starten. „Die werden total heiß sein“, ist sich auch Armin Hotz sicher.

Drei Bösinger Torjäger

Besonders aufpassen muss die Defensive der Gastgeber auf drei VfB-Akteure: Marius Beiter und Torsten Müller, der im Hinspiel gegen Frommern einen Dreierpack schnürte, zählen mit je 16 Saisontreffern zu den besten Torjägern der Landesliga. Und auch Marius Müller steuerte bereits zehn Treffer bei.