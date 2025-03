Von Beginn weg entwickelte sich auf dem Harthausener Rasen eine intensive Partie. Dabei sollte es immer fair bleiben, dich mit zunehmender Spieldauer hatte der junge Unparteiische so seine Probleme mit der richtigen Entscheidungsfindung.

Das gipfelte in der 40. Minute darin, dass Harthausens Trainer Akin Aktepe an der Seitenlinie die Gelbe Karte sah. Zuvor wurde sein Spieler weggecheckt und die Pfeife des Schiedsrichters war stumm geblieben. Das sorgte auch bei den Zuschauern für reichlich Unmut.

Frommern verpasst das 2:0

Rein sportlich ging die erste Hälfte klar an den TSV Frommern. Mit dem ersten Angriff kam die Mannschaft von Spielertrainer Armin Hotz zum ersten Treffer. In der 7. Minute steckte Andreas Schmidtke schön auf Torjäger Anes Kljajic durch, der den Ball locker leicht in die lange Ecke setzte. Mitte der ersten Hälfte war jedoch Schluss für den Torschützen, der umgeknickt war und sich vermutlich eine Bänderverletzung zugezogen hat. Daniel Zobel kam für ihn in die Partie.

Keine Torgelegenheit

Harthausen schob immer wieder geschickt hoch und kam dadurch phasenweise über gewonnen Zweikämpfe in die Partie. Klare Torchancen hatten die Scher-Kicker in Durchgang Nummer eins aber keine.

Frommern seinerseits verbuchte noch mehrere gute Gelegenheiten. Die Beste hatte Mateo Herceg. Sein Kopfball nach schöner Flanke von rechts vom eingewechselten Zobel landete am Pfosten (33.).

Knifflige Situation

Frommern Maximilian Plätke hätte sich kurze Zeit später nicht beschweren dürfen, wenn er mit Rot vom Platz gegangen wäre. Seine Grätsche von hinten in die Beine auf Höhe der Mittellinie bewertete der Unparteiische jedoch als Tackling mit Absicht den Ball zu spielen.

Mit einem für die Gastgeber schmeichelhaften 0:1 wurden die Seiten gewechselt.

Harthausen zeigt Moral

In der zweiten Hälfte zeigte sich jedoch ein ganz anderes Bild. Zunächst kam Harthausen mit seiner ersten in der 57. Minute zum 1:1. Torschütze war Tim Abt nach schöner Kopfballablage des starken Matthias Endriß. Frommern hatte überraschend seine spielerische Linie verloren und die Scher-Kicker konterten geschickt und kamen auch immer wieder durch Standards zu gefährlichen Gelegenheiten.

Nach einem Freistoß vom linken Strafraumeck brachte Jonas Losekamm in der 70. Minute den Ball direkt per Volley aufs Tore. Daniel Mau im TSV-Tor lenkte den Ball aber noch sehenswert über die Latte.

Auf der Zielgeraden

Insgesamt waren die Gastgeber näher im Siegtreffer. Und als alles schon nach einer Punkteteilung aussah, gab es nochmal einen letzten Eckball. Dieser wurde abgewehrt, doch dann folgte ein dummes Foul auf der rechten Seite. Noch einmal bahnte sich der Ball seinen Weg in den Strafraum und fand am langen Pfosten mit dem eingewechselten Steffen Erbe einen dankbaren Abnehmer. Sein Kopfballtreffer aus kurzer Distanz sorgte für frenetischen Jubel und für Riesenenttäuschung auf der Gegenseite. Denn direkt danach wurde die Partie abgepfiffen.