TSV Frommern – TSF Dornhan: Verlieren verboten für den TSV!

Frommerns Spielertrainer Armin Hotz kann auch am Samstag gegen Dornhan noch immer nicht selbst eingreifen. Foto: Kara Der TSV Frommern empfängt Landesliga-Schlusslicht Dornhan – und kann sich nach der 0:2-Niederlage in Straßberg keinen weiteren Patzer im Abstiegskampf erlauben.







TSV Frommern – TSF Dornhan (Samstag, 15.30 Uhr). Frommerns verletzter Spielertrainer Armin Hotz erinnert sich nur ungern an das Hinspiel in Dornhan. Bis zur 84. Minute hatte sein Team mit 4:2 geführt, kassierte in einer wilden Schlussphase jedoch zwei Gegentore und musste so mit nur einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten. „Sowas soll uns natürlich nicht noch einmal passieren“, stellt Hotz im Vorfeld des immens wichtigen Rückspiels klar.