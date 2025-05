TSV Frommern – TSF Dornhan: Joker Herceg wird zum Helden für den TSV Frommern

TSV Frommern – TSF Dornhan 2:1 (1:0). Die Erleichterung war Frommerns Spielertrainer Armin Hotz, der weiterhin mit Krücken an der Seitenlinie stand und vermutlich liebend gern ins Spielgeschehen eingegriffen hätte, nach Abpfiff deutlich anzumerken: „Die erste Halbzeit war richtig gut, aber wir haben uns mit unserer Chancenverwertung das Leben mal wieder schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Am Ende sind wir einfach nur glücklich, dass wir endlich diese so wichtigen drei Punkte holen konnten.“

„100 Prozent gesehen“

Das Schlusslicht aus Dornhan auf der anderen Seite konnte trotz der 21. Niederlage im 27. Saisonspiel erhobenen Hauptes die Heimreise antreten. „Klar, vielleicht war das heute der allerletzte Strohhalm. Aber ich habe von meiner Mannschaft 100 Prozent Einsatz gesehen. Das hat heute nicht für einen Punktgewinn gereicht – und das ist dann auch in Ordnung“, war TSF-Spielertrainer Daniel Ruoff trotz der 1:2-Pleite stolz auf seine Schützlinge.

Kljajic trifft zur Führung

In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber die Partie quasi nach Belieben. Dorhan konzentrierte sich auf die Defensive, stand tief und ließ die Frommerner teilweise bis in die eigene Hälfte hinein gewähren. Der TSV tat sich zu Beginn noch etwas schwerer, sich klare Torchancen herauszuspielen, war dann aber in der 17. Minute direkt eiskalt zur Stelle: Tim Staiger brachte eine Mischung aus Flachschuss und Hereingabe von der rechten Seite in den Sechzehner, wo Anes Kljajic sich zwar etwas strecken, am Ende aber nur noch den Fuß reinhalten musste. Die verdiente Führung für den TSV.

„4:0 oder 1:1“

In der Folge verpasste es der Tabellen-13. trotz zahlreicher Gelegenheiten, das zweite Tor nachzulegen. Die größte Chance hatte Marvin Wiedmann nach einer halben Stunde, als er aus kürzester Distanz an TSF-Schlussmann Niklas Klemenz scheiterte. Dann kurz vor dem Pausenpfiff plötzlich die Riesenchance für die Gäste: Ruoff war nach einem schnellen Gegenangriff alleine durch, legte die Kugel knapp am Tor vorbei. „Zur Halbzeit hätte es 4:0 oder 1:1 stehen können“, fasste Hotz nach Abpfiff treffend zusammen.

Ausgleich nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel schienen die Frommerner ein wenig den Fuß vom Gaspedal zu nehmen – und erhielten prompt die Quittung: Nach einer schnellen Kombination über drei Stationen und einem tödlichen Steckpass schob Andy Zimmermann den Ball kurz nach Wiederanpfiff überlegt vorbei am machtlosen TSV-Keeper Daniel Mau vorbei in die rechte untere Ecke.

Last-Minute-Sieg

In den folgenden Minuten blieben die Gäste sogar das gefährlichere Team – von der Hotz-Elf waren kaum noch offensive Akzente zu sehen. Es entwickelte sich ein umkämpftes Spiel ohne großen Highlights – bis zur Schlussphase. Der eingewechselte Mateo Herceg scheiterte in der 86. Minute noch aus kürzester Distanz an Klemenz, machte es drei Minuten später aber besser: Nach einem Steckpass des ebenfalls eingewechselten Robin Martaler traf Herceg mit einem satten Flachschuss in die linke untere Ecke zum lautstark bejubelten Siegtreffer für den TSV.

Frommern verschafft sich damit etwas Luft im Abstiegskampf und hat nun 21 Punkte auf dem Konto – vier mehr als der SV Wittendorf, der parallel gegen Nagold verlor.

Aufstellungen und Statistik

Frommern: Mau, Konz (65. Wizemann), Schmidtke (70. Capol), Staiger, Kljajic, Lindauer, Trickel (83. R. Martaler), Albert, T. Martaler, Andreas Hotz, Wiedmann (77. Herceg). Dornhan: Klemenz, Ruoff, Zimmermann, Haas, Birk (78. Siegel), Hauber, Kaltenbach, Huber, Wagner, Bossert (46. Schmid), Arab. Tore: 1:0 Kljajic (17.), 1:1 Zimmermann (48.), 2:1 Herceg (89.). Schiedsrichter: Johannes Hehnle. Zuschauer: 97.