TSV Essingen ist zu Gast: Serie von Heimspielen startet – TSG Balingen peilt nächsten Sieg an

Heimspiel in der Bizerba-Arena: Die TSG Balingen empfängt am Samstag um 15 Uhr den TSV Essingen. Die nächsten Punkte im Kampf um den Relegationsplatz sollen eingefahren werden.

Viel wurde in dieser Saison über den Offensivfußball der TSG Balingen gesprochen und geschrieben – auch im Spiel gegen den Ball weisen die Eyachstädter aber gute Werte auf. Die nur elf Gegentore von Tabellenführer Großaspach sind natürlich ein Fabelwert, mit 25 Gegentoren in 22 Spielen ist aber auch die TSG stabil. Dabei ist zudem zu bedenken, dass alleine zehn dieser Treffer aus den Spielen gegen Aalen (1:4) und Großaspach (1:6) resultieren.

„Grundsätzlich machen wir es die ganze Saison über gegen den Ball schon sehr gut. Da wollen wir natürlich weitermachen. Diese defensive Stabilität gibt uns auch nochmals eine Art Urvertrauen“, beschreibt Cheftrainer Murat Isik. In den vergangenen beiden Partien ließ man nur eine klare Torchance zu. Hier zeichnete sich Torhüter Dennis Klose gegen Gmünd mit einer starken Parade aus. „Manchmal reicht eine Aktion im Spiel für ein Tor oder Gegentor“, so Isik. So zeigten die Balinger beispielsweise auch Ende der Vorrunde stabile Vorstellungen, wurden in den Spielen gegen Bietigheim, Zuzenhausen oder Reutlingen aber jeweils mit der ersten Chance des Gegners bestraft.

Lesen Sie auch

Gegner nicht zu unterschätzen

Am Samstag reist nun der TSV Essingen nach Balingen. Eine extreme Negativserie zu Saisonbeginn ließ die Mannschaft in den Tabellenkeller abrutschen. Mittlerweile hat man immerhin 27 Punkte auf dem Konto und steht auf dem 13. Platz. „Der Tabellenplatz war mir damals schon ein Rätsel“, geht Isik auf die Situation vor dem Hinspiel ein. So habe Essingen eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft mit ehemaligen Profis wie Yusuf-Serdar Coban und Patrick Funk.

Unsere Empfehlung für Sie Star der Kreisliga A2 hat keine Allüren Kaan Akkaya erzielt seinen Premierentreffer für den FC Hechingen Der prominenteste Spieler der Kreisliga A2 will mit dem FC Hechingen den Aufstieg schaffen.

Zuletzt verlor das Team von Simon Köpf mit 0:4 gegen Hollenbach, ansonsten ist die Defensive für einen Abstiegskandidaten aber sehr sattelfest. Mit welcher Herangehensweise rechnet Isik? „Zuletzt haben sie zwei Mal ein verkapptes 4-2-3-1 gespielt, im Hinspiel gegen uns war es sehr mannorientiert. Diese Art und Weise gegen uns zu spielen, macht gerade so ein wenig die Runde.“

Eine große Chance

Für die Balinger ist es das erste von drei Heimspielen in Serie. Isik sagt: „Statistisch gesehen sind wir daheim und auswärts sehr gut. Wir wollen hochkonzentriert an die Sache herangehen. Wir haben schon eine große Chance, dass wir mit drei Heimsiegen in Folge und danach in Mannheim bereits viel klar machen können.“

Halim Eroglu fällt aus

Personell kann der TSG-Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Angreifer Halim Eroglu fällt mit einem kleinen Muskelfaserriss aus und muss daher auch die Länderspielreise mit der türkischen U20-Elf absagen. Ansonsten haben Isik und sein Trainer-Team wieder die Qual der Wahl. Viel Grund für Veränderungen gibt es nach den jüngsten Auftritten jedoch nicht.