TSV empfängt TuS Altenheim: Ein besonderes Handball-Spiel für den Altensteiger Bürgermeister

Wenn am Samstag der TuS Altenheim in Altensteig antritt, ist es auch für Bürgermeister Oliver Valha ein besonderes Spiel. Er stammt aus Altenheim und spielte schon für den TuS.

Es gibt Mannschaften, die liest man wie ein Buch – und es gibt den TuS Altenheim, bei dem jedes Kapitel eine neue Geschichte erzählt. Oder anders ausgedrückt. Der nächste Gegner des TSV Altensteig ist immer für eine Überraschung gut. An guten Tagen zerlegen sie Spitzenmannschaften (Sieg gegen Konstanz, damals Tabellenführer). An anderen Abenden straucheln sie gegen Teams aus dem hinteren Drittel (Niederlage im Derby gegen Schutterwald). Und genau diese Unberechenbarkeit macht die Mannschaft aus dem Ortenaukreis so gefährlich.

Starkes Trio beim Gast Die Gäste, die am Samstagabend (19.30 Uhr) in den Nordschwarzwald kommen, können dort alles möglich machen kann – im Guten wie im Schlechten. Für Altensteig bedeutet das: Keine Prognose und kein Herantasten, stattdessen das Spiel von Beginn an diktieren und das Drehbuch selbst in die Hand nehmen.

Im Mittelpunkt steht beim TuS ein starkes Trio: Tobias Biegert ist der Fixpunkt ihrer Offensive. Der Halblinke ist treffsicher und braucht keinen Raum. Wird er nicht früh attackiert, macht er aus jeder halben Lücke ein ganzes Problem. Janis Waldmann im Zentrum ist variabel und trickreich wie ein Taschenmesser. Er geht tief ins Eins-gegen-Eins mit enormem Selbstvertrauen. Dann gibt es noch Philip Kugler auf Linksaußen. Eiskalt aus zweiter Welle, klug in der Entscheidungsfindung mit starkem Timing.

Der TSV bleibt bodenständig: Altensteig kommt mit Rückenwind zurück nach Hause – wegen des Auswärtssiegs in Leonberg und der Art, wie das Team dort auftrat: klar, selbstbewusst, strukturiert.

Altensteigs Trainer tritt auf die Euphoriebremse

Dennoch tritt Trainer Alex Hils auf die Euphoriebremse – und schärft den Blick für das Wesentliche. Er mahnt zur Balance aus Höhenflug und Erdung: „Altenheim ist stark, individuell gut und gefährlich im Umschalten. Ein Gegner, den man definitiv nicht unterschätzen darf.“ Der Plan ist klar: Tempo kontrollieren, früh attackieren, im Verbund verschieben, reden, antizipieren „Wir dürfen nicht auf ihren Rhythmus reagieren – wir müssen unseren setzen.“

Personell bleibt die Woche knifflig: Paul Wagner und Jannik Holzäpfel konnten krankheitsbedingt nicht trainieren, ihre Einsätze bleiben mit Fragezeichen. Dennoch ist der Blick nach innen ruhig. Hils setzt darauf, dass jeder, der spielt, Verantwortung übernimmt.

Eine besondere Note bekommt die Partie durch eine Geschichte abseits der Platte: Altensteigs Bürgermeister Oliver Valha ist in Altenheim geboren – und hat sowohl dort als auch in Altensteig selbst Handball gespielt. „Dementsprechend freue ich mich auf viele bekannte Gesichter auch aus meiner Heimat und wünsche mir ein stimmungsvolles Spiel“, sagt er gegenüber unserer Redaktion.

Hils hofft auf die Fans

Und dann ist da noch die Halle. Wenn der Puls auf die Trommeln trifft, wenn das Publikum zum achten Mann wird – dann entsteht dieser besondere Altensteiger Moment, der Spiele kippen kann. „Wir hoffen wieder auf diese Energie. Das kann in engen Phasen entscheidend sein“, betont Hils.

Die Landesliga-Sieben eröffnet bereits um 17 Uhr den Heimspieltag gegen den Tabellenführer ASV Ottenhöfen. Eine Herausforderung, ja – aber auch eine Chance, die Halle früh auf Betriebstemperatur zu bringen und den Rhythmus des Abends zu setzen.