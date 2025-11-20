TSV empfängt TuS Altenheim: Ein besonderes Handball-Spiel für den Altensteiger Bürgermeister

Wenn am Samstag der TuS Altenheim in Altensteig antritt, ist es auch für Bürgermeister Oliver Valha ein besonderes Spiel. Er stammt aus Altenheim und spielte schon für den TuS.
Es gibt Mannschaften, die liest man wie ein Buch – und es gibt den TuS Altenheim, bei dem jedes Kapitel eine neue Geschichte erzählt. Oder anders ausgedrückt. Der nächste Gegner des TSV Altensteig ist immer für eine Überraschung gut. An guten Tagen zerlegen sie Spitzenmannschaften (Sieg gegen Konstanz, damals Tabellenführer). An anderen Abenden straucheln sie gegen Teams aus dem hinteren Drittel (Niederlage im Derby gegen Schutterwald). Und genau diese Unberechenbarkeit macht die Mannschaft aus dem Ortenaukreis so gefährlich.