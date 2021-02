TSV Ebingen Drama um Impftermine geht weiter

Für das Ehepaar haben die Vorstandsmitglieder – Verwaltungsreferent Helmut Wacker hatte die Idee, Vorsitzender Hartmut Rall, Jolanta Schieber und ihre Tochter Nadine schlossen sich an –, einen Erstimpftermin in Tübingen ergattert, "leider aber keinen zweiten Termin", wie Wacker zunächst berichtet. "Meine Fragen in der Hotline 116117, wie das gehen könne, dass es keinen Zweittermin gebe und ob die Erstimpfung dann trotzdem stattfinden werde, konnte mir leider niemand beantworten."

Kein Zweittermin buchbar

Bei seinem ersten Versuch hatte Wacker von seinem Gesprächspartner zur Antwort bekommen, ihm sei kein Fall bekannt, dass da jemand wieder nach Hause geschickt worden sei. "Mein zweiter Anruf ergab genau das Gegenteil", berichtet der Verwaltungschef: Von einer freundlichem Dame habe er erfahren, ihr seien durchaus solche Fälle bekannt. Das hänge wohl von der Einschätzung vor Ort ab, wie sicher Impfstofflieferungen bis zum geplanten Zweittermin seien.

"Meine Nachfrage, wie es bei der Impfstrategie in Baden-Württemberg sein könne, dass überhaupt kein Zweittermin buchbar sei, konnte mir die Dame nicht erklären, es seien ihr aber auch schon solche Fälle bekannt", sagt Wacker kopfschüttelnd.

Eine Anmeldung mehrerer Personen bei einem Anruf ab nächster Woche, ab der es dann ja einen Rückrufservice mit Terminvorschlag geben solle, sei für maximal ein Ehepaar möglich, so Wacker weiter.

"So viel zum Thema Erleichterungen"

"Jedes Ehepaar muss dann also mit einem separaten Anruf angemeldet werden – so viel zu den Erleichterungen", kommentiert er und weiß nicht recht, ob er verwundert, enttäuscht oder verärgert sein soll. Wann dann Termine für Personen auf der Warteliste vergeben werden, sei – so hat er erfahren – natürlich auch abhängig von dem Impfstoff-Lieferungen.

So schwingt auch noch ein wenig Besorgnis mit bei den Eheleuten, die am Sonntag – die Unterlagen geprüft, Proviant im Einkaufskorb und die Maske im Gesicht – zu Jolanta Schieber ins Auto steigen. Vom Angebot ihres Vereins sind sie – anders als vom Terminvergabeverfahren – allerdings restlos begeistert. "Alleine wären wir aufgeschmissen gewesen", sagt die Seniorin, und ihr Mann fügt hinzu: "Man hätte das von Anfang an über die Hausärzte laufen lassen sollen – da hat doch jeder einen."

Jolanta Schieber strahlt Zuversicht aus, obwohl sie unmittelbar vorher von Helmut Wacker erfahren hat, dass der abermals damit kämpft, einen Zweitimpftermin für das Paar zu besorgen. Erst in Tübingen hat sich das Problem schließlich gelöst, wie die Übungsleiterin nach der Rückkehr am Abend berichtet: Das Paar habe seinen zweiten Impftermin vor Ort bekommen – und Jolanta Schieber ist mächtig erleichtert.