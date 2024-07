TSV Ebingen: Albstadt spielt jetzt Basketball

1 Dieses junge Team hat richtig Bock auf Basketball: Der TSV Ebingen hat eine eigene Abteilung für den schnellen Ballsport gegründet, die Faton Gjegjani (hinten; Vierter von links) leitet. Foto: www.foto-schultheiss.de

In Albstadt wird wieder Basketballtraining angeboten, und die Liga-Mannschaften sind bereits gemeldet: Der TSV Ebingen hat eine Basketball-Abteilung gegründet, und deren Leiter Faton Gjegjani hat richtig Lust „auf eine Zukunft mit Euch“, den ersten Aktiven.









Link kopiert



Emilia Rudnitzki ist eigentlich dafür bekannt, dass sie Geige spielen kann wie die Engel im Himmel. Die junge Albstädterin hat allerdings noch ein anderes Hobby – und bis vor kurzem ein Problem: Basketball spielen konnten die Freunde des Ballsports im Raum Albstadt bisher nur am eigenen Korb vor der heimischen Garage oder mal in der Schule. Einen Verein, in dem es möglich ist, unter fachkundiger Anleitung zu trainieren und in der Liga sein Können mit anderen zu messen, gab es bisher nicht.