TSV Calw zeichnet Mitglieder aus: Der Spitzenreiter hat 61 Mal das Sportabzeichen abgelegt

Bei der Sportlerehrung hat der TSV Calw seine treuesten und erfolgreichsten Mitglieder ausgezeichnet. Ein 89-Jähriger beeindruckte mit einer ganz besonderen Leistung.

Mehr als 3000 Mitglieder in 16 Abteilungen – „Wir haben zwei Vorstandssitzungen gebraucht, um dem ganzen Personenkreis gerecht zu werden“, erklärte Hans-Joachim Hartmann bei der Begrüßung zur diesjährigen Sportlerehrung des TSV Calw. „Aber es ist uns eine Herzenssache, einmal im Jahr unsere Sportler, Sponsoren und Ehrenamtlichen zusammenzubringen“, begrüßte Geschäftsführer Benjamin Knoll die zahlreichen Gäste.

Ergänzt wurde der Personenkreis durch die Ehrung von Mitgliedern, die dem TSV Calw seit mindestens 25 Jahren die Treue gehalten haben, und der Präsentation von Sportler, Trainer und Mannschaft des Jahres. „Alles Mitglieder die Woche für Woche auf dem Platz oder in den Hallen stehen, und den TSV Calw nach vorne bringen“, so Knoll. Im gleichen Atemzug bestätigte er die Bedeutung der Sponsoren für den TSV Calw.

Der zweite Teil der Veranstaltung wurde durch die Verleihung der STB-Ehrennadel in Bronze an Anja und Eva Bayerbach, Margret Bringmann, Simone Huber und Angela Nagel, sowie Roswitha Kurpiel und Christa Erath (Silber) geprägt.

Darüber hinaus erhielten Rainer Pühl und Jürgen Stoll die TSV-Ehrennadel in Gold. Pühl arbeitet seit 40 Jahren in verschiedenen Funktionen, unter anderem im Ausschuss, mit. Jürgen Stoll freute sich bei seiner Auszeichnung darüber, wie man im Verein miteinander umgeht und der TSV Calw sich in den Jahren weiter entwickelt hat. „An den Ehrungen kann man erkennen, wie vielseitig der Verein heute aufgestellt ist“, erklärte er.

Hanspeter Kügelchen legt 61 Mal das Sportabzeichen ab

Musikalisch begleitet von Simon Wilhelm von der Musikschule Calw leitete Knoll zur Gruppe der Mehrfach-Sportabzeichen-Träger über. Unter diesen nahm Hanspeter Kügelchen eine Ausnahmestellung ein.

Der inzwischen 89-jährige Alzenberger nahm eine Ehrung für 61-maliges Ablegen des Sportabzeichens entgegen. Wie dominierend diese Zahl ist, wird am Abstand zu den nächstplatzierten Jürgen Laub und Handball-Legende Erwin Keller (je 43) deutlich. Jeweils 41 Male waren Uwe Tögel und Günter Spannuth, 40 Mal Michael Raich dabei. Dicht gefolgt von einer weiteren Calwer Sportlegende – Dietrich Pfeilsticker (37). Mit Karin und Eckard Lichtenthäler und Sportabzeichen-Referentin Wilma Ritscheck folgte eine Dreiergruppe (jeweils 36) dahinter Helmut Rentschler (34), Ulrike Rosenfelder (33) und Margit Hüllemann (30).+

TSV-Vorsitzender Hans-Joachim Hartmann zeichnet Henriette Schell als Sportlerin des Jahres aus. Foto: Albert M. Kraushaar

„Eine Ehrung für langjährige Mitgliedschaft gibt es bei uns ab 25 Jahre“, leitete Knoll zum größten Block über. Mit Ernst Schmid, Werner Dölle, Pasqualina Tedeschi, Jürgen Rentschler, Sigrid Springorum, Wolfgang Weiß, Clara Holzäpfel, Bernd Stoll, Jens Häußler, Gerhard Scharfy, Alexander Lau, Roswitha Pucciarelli, Dorothe und Albert Goldmann, Benjamin Greß sowie den Faustballern Sandra Janot und Moritz Pfrommer wurden 17 Personen für 25 Jahre geehrt.

Gerhard Buck, Dieter Pfrommer, Frank Mikolajzak, Sebastian und Ellen Alber, Brigitte Schierle, Roland Geiger, Christine Walz, Brigitte Wohlgemuth und Werner Hauser sind seit 40 Jahren dabei, Dirk Pfeffer, Hannelore Weick, und Peter Alber haben die 50 Jahre voll.

Lothar Plasa ist dem TSV seit 60 Jahren treu, Dieter Müller 65 , Wolfgang Sannwald und Waldemar Stoll 70 Jahre. Waltraud und Dieter Weckmann gehören dem TSV seit 75 Jahren an. Beide waren entschuldigt, da sie an diesem Tag noch einen persönlichen Feiertag begingen.

TSV Calw präsentiert Trainer, Sportler und Mannschaft des Jahres

Ein Höhepunkt war die abschließende Präsentation von Trainer, Sportler und Mannschaft des Jahres. Trainer des Jahres wurde Triathlet Andreas Schröder, der Sportler des Jahres kommt mit Veith Bammel aus der Abteilung Floorball, die Sportlerin des Jahres mit Henriette Schell von den Calwer Bundesliga-Faustballerinnen.

Bei der Teamwertung wurde der Aufstieg der Calwer Volleyballer mit Marco und Annika Beck, Louis Brenner, Kevin Dyck, Maria Holstein, Ronny Holzäpfel, Kathrin Hunter, Carmen Malik, Mareike Müller, Marek Perestret, Tobias Schneider, Ralf Wurster, Erfan Sadreddin und Ahmet Yildrim mit dem Titel gewürdigt.