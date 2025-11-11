TSV Calw zeichnet Mitglieder aus: Der Spitzenreiter hat 61 Mal das Sportabzeichen abgelegt

Bei der Sportlerehrung hat der TSV Calw seine treuesten und erfolgreichsten Mitglieder ausgezeichnet. Ein 89-Jähriger beeindruckte mit einer ganz besonderen Leistung.
Mehr als 3000 Mitglieder in 16 Abteilungen – „Wir haben zwei Vorstandssitzungen gebraucht, um dem ganzen Personenkreis gerecht zu werden“, erklärte Hans-Joachim Hartmann bei der Begrüßung zur diesjährigen Sportlerehrung des TSV Calw. „Aber es ist uns eine Herzenssache, einmal im Jahr unsere Sportler, Sponsoren und Ehrenamtlichen zusammenzubringen“, begrüßte Geschäftsführer Benjamin Knoll die zahlreichen Gäste.