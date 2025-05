TSV Calw gratuliert: 95-jährige Magdalene Raich zeigt, dass Sport kein Alter kennt

Anlässlich ihres 95. Geburtstags würdigte der TSV Calw eine ganz besondere Persönlichkeit: Magdalene Raich, die älteste aktive Sportlerin des Vereins. Sie tanzt, sie läuft, sie schwimmt – und ist seit über sieben Jahrzehnten eng mit dem TSV verbunden. Woche für Woche beweist sie: Sportliche Leidenschaft kennt kein Alter.

Geboren wurde sie als Katharine Magdalene Seelbach – doch im Ruhrgebiet, wo sie aufwuchs, war es üblich, den zweiten Vornamen als Rufnamen zu verwenden. Und so kennt man sie seit jeher einfach als Magdalene.

Der Liebe wegen in den Schwarzwald

Ihr Ehemann nannte sie liebevoll „Lenchen“, viele Sportfreundinnen sagen bis heute „Leni“ – sie selbst schmunzelt: „Ich höre auf drei Namen.“

Seit 1952 ist Calw Magdalenes Heimat. Der Liebe wegen zog sie in den Schwarzwald: Ihr Ehemann Ernst Raich – ein gebürtiger Calwer – war langjähriges Mitglied des TSV Calw, Abteilungsleiter Turnen, engagierter Übungsleiter sowie für viele Jahre ehrenamtlicher erster Geschäftsführer. Für seinen langjährigen Einsatz wurde er zum Ehrenmitglied ernannt.

Gemeinsam mit ihm wurde auch Magdalene schnell Teil der TSV-Familie. Sein plötzlicher Tod vor zehn Jahren hinterließ eine Lücke, die sie bis heute spürt. Doch ihren Lebensmut und ihre Begeisterung für den Sport hat sie sich bewahrt.

Magdalene war ihr Leben lang sportlich aktiv: Gerätturnen, Schwimmen, Leichtathletik, das Deutsche Sportabzeichen – besonders das Laufen lag ihr am Herzen. „Werfen konnte ich nie besonders gut“, sagt sie augenzwinkernd, „aber man muss ja nicht alles können.“

Viel unterwegs

Noch heute nimmt sie regelmäßig an der wöchentlichen Tanzgruppe des TSV teil. Mit Folklore- und Meditationstänzen hält sie sich fit. „Ich glaube, ich bin da die Älteste – aber das bin ich inzwischen fast überall“, erzählt sie lachend. Zusätzlich geht sie jeden Donnerstag mit ihren Söhnen zur Funktionsgymnastik in die Vital Therme nach Bad Wildbad – Bewegung gehört für sie einfach zum Leben dazu.

Auch außerhalb des Sports ist Magdalene viel unterwegs. Sie macht täglich Spaziergänge, nimmt regelmäßig am Mittagstisch der Kirchengemeinde teil und erledigt kleine Einkäufe zu Fuß. Fast jeden Tag ist sie „auf Tour“, wie sie es nennt, und das am liebsten zu Fuß. Für den Weg von Heumaden nach Calw braucht sie mittlerweile 45 Minuten. Früher waren es 30. „Das ist völlig in Ordnung“, sagt sie gelassen. „Hauptsache, ich bin unterwegs.“

Trotz ihres Alters lebt Magdalene selbstständig

Das Engagement für den TSV war stets Familiensache. Alle drei Söhne waren aktiv im Verein, sie selbst über Jahrzehnte eine stille Stütze im Hintergrund – ob bei Kinderfesten, in der Küche oder am Spielfeldrand mit Sonnencreme in der Hand. Ihre tiefe Verbundenheit zum TSV Calw ist bis heute spürbar.

Trotz ihres Alters lebt Magdalene selbstständig. „Es ist ein Segen, wenn man in dem Alter noch so fit sein darf“, sagt sie – und wer ihr begegnet, glaubt es sofort. Der TSV Calw ist stolz, eine so außergewöhnliche und inspirierende Persönlichkeit in seinen Reihen zu wissen, unterstreicht der Verein. Und wenn es nach Magdalene Raich geht, soll das auch noch lange so bleiben.