TSV Calw: Die ganz besondere Trainer-Geschichte von Sebastian Hess

Sebastian Hess hat als Trainer mehrere Leichtathleten in ganz verschiedenen Sportarten zu Titeln geführt. Zu den aktuellen Schützlingen gehört der Olympia-Sprinter Yannick Wolf.
Nein, er selbst war nie deutscher Meister, schon gar nicht Europameister. Und dennoch hat sich Sebastian Hess in Deutschland einen ausgezeichneten Ruf als Leichtathletiktrainer gemacht. In Sportarten, die er selbst noch nie ausgeübt hat, führte er seine Schützlinge zu Titeln, die er selbst nie geholt hat. Immer wieder hat sich der 48-jährige Tausendsassa neu erfunden. „Das ist einfach so ein Charakterzug von mir. Das Leben ist so unheimlich spannend und ich möchte viele Plätze bespielen. Ich könnte mir nicht vorstellen, 45 Jahre lang die gleiche Tätigkeit zu machen“, sagt Hess, der auch stellvertretender Vorsitzender des TSV Calw ist.