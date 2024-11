Die strengen Corona-Maßnahmen zwangen die Basketballer vom TSV Calw in die Knie. Erst seit dieser Saison nehmen sie wieder am Spielbetrieb teil.

Die Corona-Pandemie hatte die Basketball-Abteilung des TSV Calw hart getroffen. Die immer strengeren Maßnahmen führten zur Abmeldung der Mannschaft. Besonders bitter war das angesichts der damaligen Platzierung des leistungsstarken Teams. Es hatte mit Platz zwei in der Kreisliga gute Aufstiegschancen.

Über ein Jahr konnte mangels Spieler dann nicht einmal ein Training angeboten werden. Umso erfreulicher war es für den TSV Calw, als sich nach aktiver Suche rund 25 Spieler gefunden haben und der Neuaufbau im Frühjahr 2023 mit dem ersten Training starten konnte. Mittlerweile kann sogar eine zweite Trainingseinheit angeboten werden. Für diese Saison konnte somit wieder eine Mannschaft in der Kreisliga West angemeldet werden. Dort trifft sie mit dem VfL Nagold und dem KKK Haiterbach III auch auf zwei weitere Teams aus dem Kreis Calw.

Gutes Mannschaftsklima

Die derzeitige Mannschaft des TSV Calw ist bunt gemischt mit Spielern im Alter von 16 bis über 40 Jahren. Von Anfängern bis alten Hasen ist alles vertreten. Gefragt ist nun vor allem Durchhaltevermögen, bis aus vielen neuen Spielern ein eingespieltes Team wird. Doch darum macht sich Kai Kluge, stellvertretender Abteilungsleiter der Basketball-Abteilung des TSV Calw, keine Sorgen: „Das Mannschaftsklima ist wirklich sehr harmonisch und die Mannschaft hat großes Potential. Vor allem wegen der vielen jüngeren Spieler.“ Nachdem die ersten Saisonspiele verloren gingen, konnte das Team Mitte Oktober mit einem 53:47 gegen den TV Rottenburg den ersten Sieg feiern. Es folgte darauf jedoch eine heftige 32:88-Niederlage beim VfL Nagold am vergangenen Wochenende.

Das Jugendtraining konnte dagegen durchgehend angeboten werden. „Die Jugend ist der Schlüssel für die Zukunft unserer Abteilung“, betont Waldemar Bosler, einer der drei Basketball-Jugendtrainer des TSV Calw. Zwar fehle es aktuell noch an der nötigen Anzahl von Jugendlichen, um eine eigene Mannschaft zu melden, doch der Verein ist zuversichtlich, dass sich dies bald ändern wird. „Wir können in allen Altersklassen, also U12, U14 und U16, noch Spieler oder Spielerinnen gebrauchen“, wirbt Waldemar Bosler und freut sich: „Wobei die U14 schon sehr gut besetzt ist, auch leistungstechnisch. Hier werden wir in absehbarer Zeit eine Jugendmannschaft anmelden können.“

Der Wiederaufbau der Abteilung wurde dabei maßgeblich von Felix Walz als hauptamtlichem Mitarbeiter unterstützt. Dieses besondere Angebot des Vereins kam auch schon anderen Abteilungen zugute. Er erklärt:„Wir sind sehr stolz auf unsere vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter, ohne die das alles nicht möglich wäre. Für die Zukunft wollen wir noch mehr basketballbegeisterte junge Menschen gewinnen, um so in allen Jugendbereichen starke Mannschaften aufstellen zu können.“ Die Trainingszeiten sind immer montags ab 17 Uhr und donnerstags ab 16.30 Uhr in der Walter-Lindner-Sporthalle in Calw – außer in den Ferien).

Heimspiel am Sonntag

Das nächste Mal live erleben kann man die Basketballer des TSV Calw beim Heimspiel am 10. November (17 Uhr) gegen den SV Pfrondorf II in der Badstraßenhalle.