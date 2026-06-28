TSV Burladingen: Bau eines eigenen Sportzentrums ist das Ziel

Der mitgliederstärkste Verband der Stadt Burladingen hat sich organisatorisch neu aufgestellt und denkt daran, einen eigenen Sitz zu erstellen. Eine Option wäre vorhanden.

Der TSV Burladingen ist weiterhin der stärkste Verband der Stadt Burladingen. In seinem Jahresbericht sprach der Vorsitzende Roland Klumpner von einem „stabilen Wachstum“. Der Verein zählt aktuell 1448 Mitglieder, 16 Abteilungen sowie 79 Trainer und Funktionäre. Es gelte nun, ihn strategisch neu auszurichten und auf kommende Herausforderungen vorzubereiten, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Klumpner erinnerte daran, dass man im vergangenen Jahr den Mitgliederservice komplett digitalisiert habe, es wurde ein Werteleitbild erstellt und es hat eine „Zukunftswerkstatt“ stattgefunden.

Die Neuausrichtung des Vereins spiegelt sich in einer Erweiterung des Vorstandes, der aufgrund der Aufgabenfülle künftig sechs Personen umfasst. Einstimmig gewählt wurden von der Versammlung als Vorstandsvorsitzender Roland Klumpner; zuständig für Sport ist Jürgen Pfister; für Finanzen Eckhard Boss, Öffentlichkeitsarbeit obliegt Hubert Pfister; Organisation Eberhard Brunner. Für Kinder- und Jugendarbeit im TSV ist Jana Leipert zuständig.

Als Beisitzer wurden gewählt: Wolfgang Maier, Andreas Becker, Nina Alber, Florian Kästle, Nadja Wuhrer, Tina Ritter, Sarah Laauser, Martina Seibold, Moritz Mauz, Sarah Klaiber, Sabrina Pfister, Sarah Schmid, Sophie Leis und Peter Michael Leis. Kassenprüfer bleiben Elmar Schoser und Robert Kramer. Im Anschluss wurde Beisitzerin Anna Hauser verabschiedet, der bisherige zweite Vorsitzende Theo Maier wurde bereits im Vorfeld verabschiedet.

Eigenes Sportzentrum ist das Ziel

Als Großprojekt hat sich der Verein den Bau eines eigenen Sportzentrums zum Ziel gesetzt. Darin untergebracht sein sollen eine Geschäftsstelle, ein Lager, ein Sitzungsraum und „im besten Fall“ eine kleine Halle für Gesundheitssport. Geldmittel für eine Anschubfinanzierung wären vorhanden, wobei im Augenblick natürlich vollkommen offen ist, was das Vorhaben schlussendlich kostet. Eine Planung liegt noch nicht vor.

Ein möglicher Platz wurde dem TSV von der Stadt beim Bauhof, Parzelle 9119, zur Verfügung gestellt. Dem Kauf dieses Areals stimmte die Versammlung grundsätzlich zu, aber auch einer Alternative, falls die sich anbieten sollte.

Bürgermeister Davide Licht nannte den Grundsatzbeschluss ein starkes Signal. Der TSV, dessen Neuausrichtung er als „sehr gut“ befand, warte die Zukunft nicht ab, er gestalte sie mit. Licht leitete auch die anschließenden Neuwahlen.

„Vorzeigeverein im Zollernalbkreis“

Sportkreispräsident Rolf Niggel nannte den TSV Burladingen im weiteren Verlauf der Sitzung einen „Vorzeigeverein“. Man habe die Zeichen der Zeit erkannt, sei mit Zukunftswerkstatt und Werteleitbild „top aufgestellt“. Der TSV Burladingen sei vorbildlich im Ehrenamt und hebe sich unter den rund 300 Vereinen im Zollernalbkreis ab.

Über das Geschehen in den einzelnen Abteilungen referierten die Leiter: Eberhard Brunner, E-Biking; Robin Dunger, Kinderturnen; Gunther Hofmann, Basketball; Jana Leipert, Dancing Crew; Michaela Hauser, Dance Generation; Caroline Barth, Schwimmen; Thomas Lehmann Tischtennis; Julia Grieswald, Volleyball; Peter Michael Leis, Handball; Moritz Mauz Taekwondo, Nadja Wuhrer, Fitmix. Die Berichte der Abteilungen Frauengymnastik und Leichtathletik verlas Jürgen Pfister und ebenso den der an dem Abend verhinderten Dilara Saci (Eltern-Kind-Turnen).

Ehrennadeln und Urkunden erhielten langjährige und verdiente Akteure des TSV Ehrungen. Sieben wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Foto: Hubert Pfister

Es folgten die Ehrungen. Ehrennadel und Urkunde erhielten vom stellvertretenden Präsidenten des Turngau Zollern Schalksburg Norbert Fritsch die TSVler: Matthias Bäuerle, Joachim Gauss, Gerhard Lehmann, Peter Michael Leis, Peter Straubinger, Denise Messmer, Carmelo Mineo, Lothar Riedinger, Andrea Schöpf und Tobias Schülzle. Sportkreispräsident Niggel übergab die bronzene Ehrennadel der Sportkreisjugend an Nadja Wuhrer und Bianca Mors. Die des Sportkreises erhielt Caroline Barth, die Goldene Ehrennadel des Württembergischen Landessportbundes durfte Hubert Pfister entgegennehmen.

Unsere Empfehlung für Sie Sport in Burladingen Beim TSV Gauselfingen geht es doch weiter Neue Vereinsspitze: Marc Flad, Janik Krasser und Jannik Fanslau stehen bereit.

Bei der Sportlerehrung gab es Geschenke für den Leichtathletik-Senioren-Weltmeister Wendelin Acker und die zweite Damenmannschaft der Volleyballabteilung aus der Hand des Vorsitzenden Roland Klumpner.

Sieben neue Ehrenmitglieder

Auch der TSV Burladingen sprach Ehrungen aus. So ging die Ehrennadel in Silber an Frank Löffler, Heike Pfister, Rainer Schlegel, Alexander Herb, Jasmin Lassig und Hermann Zöhrlaut. Die in Gold wurde Markus Gromann und Claudia Schaupp zuteil. Zu Ehrenmitgliedern ernannte man Gerhard Lehmann, Helmut Meisetschläger, Engelbert Müller, Willi Pfister und Uwe Stütz sowie in Abwesenheit Wolfgang Pfister und Norbert Feldberger.