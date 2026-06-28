TSV Burladingen: Bau eines eigenen Sportzentrums ist das Ziel

Der mitgliederstärkste Verband der Stadt Burladingen hat sich organisatorisch neu aufgestellt und denkt daran, einen eigenen Sitz zu erstellen. Eine Option wäre vorhanden.
Der TSV Burladingen ist weiterhin der stärkste Verband der Stadt Burladingen. In seinem Jahresbericht sprach der Vorsitzende Roland Klumpner von einem „stabilen Wachstum“. Der Verein zählt aktuell 1448 Mitglieder, 16 Abteilungen sowie 79 Trainer und Funktionäre. Es gelte nun, ihn strategisch neu auszurichten und auf kommende Herausforderungen vorzubereiten, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Klumpner erinnerte daran, dass man im vergangenen Jahr den Mitgliederservice komplett digitalisiert habe, es wurde ein Werteleitbild erstellt und es hat eine „Zukunftswerkstatt“ stattgefunden.