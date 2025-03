Verkauf von Wohngrundstücken Einheimische haben beim Bauen Vorrang

In den Neubaugebieten „Nebenwiesle“ in Erlaheim und „Obere Breite“ in Binsdorf sollen um die 50 Bauplätze für Einfamilienhäuser entstehen. Der Geislinger Gemeinderat hat die Kriterien für den Grundstücksverkauf beschlossen.