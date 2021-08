FC Holzhausen will an Erfolg anknüpfen

1 Der FC Holzhausen spielt am Samstag gegen den TSV Berg. Im ersten Heimspiel der Saison soll im Panoramastadion an den Erfolg von vergangener Woche angeknüpft werden. Foto: Eibner

Das erste Heimspiel der Saison steht dem Holzhausen bevor. Zu Gast wird der TSV Berg sein – zumindest hoffentlich. Denn durch drei Corona-Verdachtsfällen bei den Gästen war die Lage zuerst klar.

FC Holzhausen – TSV Berg (Samstag, 15.30 Uhr). Am Dienstagabend setzte der Württembergische Fußballverband das Pokalspiel zwischen dem TSV Berg und dem SV Stuttgarter Kickers kurzfristig ab. Grund hierfür waren Corona-Verdachtsfälle in den Reihen des TSV Berg. Obwohl das Hygienekonzept griff und selbst das Gesundheitsamt keine Einwände gegen eine Durchführung hatte, wurde die Partie nun vonseiten des Verbands verschoben.

Nun war natürlich nicht sicher, ob am Samstag in Holzhausen gespielt wird. Der Trainer und sportliche Leiter des FC Holzhausen, Emanuele Ingrao, setzte sich gleich telefonisch mit den Verantwortlichen in Berg in Verbindung, die vorsichtig davon ausgehen, dass in Holzhausen gespielt werden kann. Am Donnerstag wurde diese Information noch einmal bestätigt. Seitens der Gastgeber trainierte man deshalb natürlich normal.

Der Erfolg in Tübingen gab den Schützlingen von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao natürlich eine Portion Selbstvertrauen, ohne überheblich zu werden. Dafür lief es in der Universitätsstadt trotz des Sieges zuweilen noch etwas holprig. Erfreulich war sicher die Effizienz und dass die Defensive um Max Brendle und Marius Oberle trotz Tübinger Ballbesitzhoheit fast nichts zuließ und wenn was durchkam war ein guter Kevin Fritz im Kasten zur Stelle. Auch die taktische Umstellung zur Pause, als man Luca Pantel weiter zurückzog, gab wichtige Aufschlüsse für das Trainerteam.

Kevin Müller und Felix Plocher weiterhin nicht dabei

Gegen Berg muss man aber auf den in Urlaub gehenden Kevin Fritz verzichten, dafür rückt der wieder fitte Henning Schwenk in den Kasten. Im Angriff hatte in Tübingen Torjäger Jannik Michel etwas Pech im Abschluss, dafür rechtfertigte der junge Marius Helmke mit zwei Treffern das Vertrauen seiner Coaches, die den Youngster auch aufgrund seiner guten Trainingsleistungen in die Startelf beorderten.

Weiterhin nicht an Bord sind die urlaubenden Kevin Müller und Felix Plocher. Oliver Grathwol und Marc Wissmann absolvierten zu Beginn der Woche nur Laufeinheiten, hier muss das Abschlusstraining abgewartet werden. Unverständnis herrscht nicht nur in Holzhausen über die Sperre von fünf Begegnungen von Fabio Pfeifhofer: "Wir legen auf jeden Fall Protest ein, denn wenn es selbst die Bösinger sagen, dass Fabio den angeblich Gefoulten gar nicht sehen konnte und beide Stellungnahmen in etwa gleich waren, was soll dann das?" Fast als Gag könnte man betrachten, dass die Holzhauser die Antwort vom WFV bekamen, dass für solch ein Vergehen Sperren zwischen einer Woche und zwölf Monaten vorgesehen sind.

Die Gäste, trainiert von Stefan Ofentausek, kamen bei ihrer Heimpremiere gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach über ein torloses Remis nicht hinaus und wollen im Bezirk Nördlicher Schwarzwald natürlich ganz ihren Ansprüchen entsprechend dreifach Punkten.