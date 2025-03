TSV Altensteig: Teamgeist ist bemerkenswert

1 Beim TSV Altensteig war die Laune nach dem 37:32-Sieg in der Kabine bestens. Foto: Scheu

Der Altensteiger Trainer Andre Dannenberg lobt die Einstellung seiner Mannschaft beim 37:32-Sieg in Asperg.









TSV Asperg – TSV Altensteig 32:37 (18:20). Zunächst dominierte der Tabellenletzte TSV Asperg die Partie in der Handball-Verbandsliga gegen den TSV Altensteig. Nach einer Zeitstrafe für den Altensteiger Paul Wagner ging die Heimmannschaft mit 4:0 in Führung. Doch der TSV Altensteig ließ das nicht auf sich sitzen und kämpfte erfolgreich gegen die Asperger an. Schon in der 14. Minute erzielte Linksaußen Lukas Scheu den Ausgleich (9:9) und somit kam die Gastmannschaft ins Spiel. Noch für einige Zeit hielten die beiden Mannschaften das Spiel ausgeglichen, so dass sich der TSV Altensteig erst ab der 26. Minute eine Führung aufbauen konnte. Bis zur Halbzeit wuchs diese Führung auf 20:18 aus Altensteiger Sicht.