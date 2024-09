TSV Altensteig: Heimsieg soll Saisonauftakt perfekt machen

1 Der TSV Altensteig tritt am Samstag zum ersten Mal in dieser Saison zu Hause an. Foto: Schückle

Mit einem Sieg bei den TSF Ditzingen hat der TSV Altensteig am ersten Spieltag vorgelegt. Der nächste soll am Samstag zu Hause folgen.









Link kopiert



TSV Altensteig – SV Remshalden (Samstag, 19.30 Uhr). Der zweite Herausforderer des Altensteig in der Handball-Verbandsliga reist aus Remshalden an. Nachdem der SVR in die Landesliga abstieg, erreichte er den direkten Wiederaufstieg glanzvoll mit 36:0 Punkten. Bekanntlich haben es Aufsteiger in der darauffolgenden Saison nicht leicht und auch der SV Remshalden wird das bestätigen können. Nach einer sehr starken Saison in der Landesliga hing er danach in der Verbandsliga etwas hinterher. 13 Niederlagen und zwei unentscheidene Spiele führten die Altensteiger Gegner vom Samstag am Ende zum neunten Tabellenplatz.