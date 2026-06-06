TSV Altensteig gerettet: FV Calw muss in die Relegation

Während der TSV Altensteig den Klassenerhalt in der Staffel 2 der Kreisliga A geschafft hat, muss der FV Calw trotz 3:1-Sieg gegen den TSV Simmersfeld in die Relegation.
Welch ein Finale am Ende der aktuellen Saison der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A. 13 Tore im Spiel zwischen der Spvgg Wart/Ebershardt und dem neuen Meister SV Schönbronn, acht Tore beim Gastspiel vom Vizemeister VfL Ostelsheim bei der SG Teinachtal und sechs im Duell der beiden Absteiger VfB Effringen gegen SSV Walddorf. Fast überall, wo es um nichts mehr ging, hat es kräftig eingeschlagen. Einzige Ausnahme waren die SF Gechingen II, die gegen Absteiger SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg nicht über eine Nullnummer hinauskamen.