TSV Altensteig gerettet: FV Calw muss in die Relegation

Während der TSV Altensteig den Klassenerhalt in der Staffel 2 der Kreisliga A geschafft hat, muss der FV Calw trotz 3:1-Sieg gegen den TSV Simmersfeld in die Relegation.

Welch ein Finale am Ende der aktuellen Saison der Staffel 2 der Fußball-Kreisliga A. 13 Tore im Spiel zwischen der Spvgg Wart/Ebershardt und dem neuen Meister SV Schönbronn, acht Tore beim Gastspiel vom Vizemeister VfL Ostelsheim bei der SG Teinachtal und sechs im Duell der beiden Absteiger VfB Effringen gegen SSV Walddorf. Fast überall, wo es um nichts mehr ging, hat es kräftig eingeschlagen. Einzige Ausnahme waren die SF Gechingen II, die gegen Absteiger SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg nicht über eine Nullnummer hinauskamen.

Das war nicht die einzige an diesem bedeutungsvollen Tag. Auch der TSV Altensteig kam – nachdem einem Treffer des SC Neubulach die Anerkennung verweigert wurde – nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Das erwies sich jedoch als äußerst wertvoll, ersparte sie doch der Mannschaft von Trainer Yasin Kaan Kocyigit den Gang in die Relegation.

Langes Warten auf dem Platz

Den muss jetzt der FV Calw antreten. Lange stand die Elf des Trainer-Duos Lorenzo Pucciarelli und Dominic Pedro nach dem Abpfiff des Spiels gegen den TSV Simmersfeld (3:1) auf dem Platz und wartete auf das Endergebnis aus Altensteig. Minuten zwischen Bangen und Hoffen vergingen, dann die Gewissheit: Der FV Calw muss in die Relegation – die ausgerechnet in Simmersfeld stattfinden wird.

Marcel Soltic hatte den FV Calw in der 18. Minute nach einem schönen Spielzug über die Außenbahn in Führung gebracht, der TSV Simmersfeld nach einem unnötigen Ballverlust in der Calwer Spieleröffnung durch Marvin Deuschle ausgeglichen. „Wir hatten Chancen, waren auch die bessere Mannschaft, obwohl die Simmersfelder ordentlich gespielt haben, aber man hat schon gemerkt, dass bei denen die Luft raus war“, fasste Puccarelli die 90 Minuten zusammen. Nach einer Gelb/Roten Karte gegen Visar Miftari (79.) tauchten die Gastgeber plötzlich wieder auf. „In Unterzahl waren wir besser, zwei junge Spieler haben uns den 3:1-Sieg bescher“, bedankte sich Pucciarelli bei Iljas Talalovic (81.) und Nathanael Ngongani (85.) für die Tore zum 3:1-Endstand.