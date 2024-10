Drama in der Eichwaldhalle

1 Lukas Scheu schlug für den TSV Altensteig fünfmal zu. Foto: Hofmann

In der Handball-Verbandsliga liefert der TSV Altensteig dem Erstplatzierten, dem TSV Altdorf/Lorch/Waldhausen, ein äußerst spannendes Spiel. Erst in den letzten Sekunden steht der Sieger fest.









Zu Beginn legten die Altensteiger mit zwei Toren vor. Man merkte aber von Anfang an, dass sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe duellierten. So hielten die Gäste mit und glichen per Sieben-Meter-Wurf ihres Spielertrainers Aleksa Djokic zum 4:4 aus (6.).