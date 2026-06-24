TSV Altensteig: Der neue Trainer hat sogar eine VfB-Vergangenheit

Der TSV Altensteig setzt bei der Nachfolge von Yasin Kaan Kocyigit auf eine interne Lösung.
Erst spät stellen die Fußballer vom TSV Altensteig die Weichen für die kommende Saison – und setzen dabei auf eine interne Lösung: Nachdem der Abteilungsleiter Yasin Kaan Kocyigit nach sieben Jahren als Trainer bei dem A-Ligisten aufgehört hat, präsentiert er mit Brendon Müllner seinen Nachfolger an der Seitenlinie. „Ich bin ja ein lauter Typ. Er ist eher das Gegenteil von mir“, lacht Kocyigit. Genau wie der erst 24 Jahre alte Müllner ist auch der neue Co-Trainer Mehmet Kovar aktiver Spieler beim TSV Altensteig.