TSV Altensteig: Der neue Trainer hat sogar eine VfB-Vergangenheit

Erst spät stellen die Fußballer vom TSV Altensteig die Weichen für die kommende Saison – und setzen dabei auf eine interne Lösung: Nachdem der Abteilungsleiter Yasin Kaan Kocyigit nach sieben Jahren als Trainer bei dem A-Ligisten aufgehört hat, präsentiert er mit Brendon Müllner seinen Nachfolger an der Seitenlinie. „Ich bin ja ein lauter Typ. Er ist eher das Gegenteil von mir“, lacht Kocyigit. Genau wie der erst 24 Jahre alte Müllner ist auch der neue Co-Trainer Mehmet Kovar aktiver Spieler beim TSV Altensteig.

Müllner ist ein echtes Eigengewächs und stammt aus der Jugend des TSV Altensteig. Über die Stationen Berneck, Wart und Simmersfeld führte ihn der Weg in die Talentförderung des VfB Stuttgart sowie an den DFB-Stützpunkt Freudenstadt. Anschließend spielte er beim VfL Nagold, ehe er in der A-Jugend wieder zu seinem Heimatverein nach Altensteig zurückkehrte.

Hohe Identifikation

Kocyigit ist sich sicher: „Mit Brendon haben wir einen Trainer gefunden, der unseren Verein, unsere Werte und unsere Spieler bestens kennt. Er bringt große Leidenschaft, Fachkompetenz und eine hohe Identifikation mit dem TSV Altensteig mit. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm einen Trainer aus den eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er die Mannschaft sportlich und menschlich weiterentwickeln wird.“

Brendon Müllner selbst blickt sagt über seine neue Aufgabe bei seinem Heimatverein: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft in die Vorbereitung zu starten. Da ich jeden Spieler kenne und um die Qualitäten der Mannschaft weiß, bin ich überzeugt, dass wir schnell eine gemeinsame Richtung finden und uns sowohl individuell als auch als Team weiterentwickeln werden. Gemeinsam mit Memo werden wir in den kommenden Tagen die Vorbereitung planen und der Mannschaft vorstellen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche und spannende Zeit vor uns haben.“