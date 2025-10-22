TSV Altensteig: Der Bezirksliga-Plan reift schon länger

Erst seit 2024 spielt der TSV Altensteig in der Kreisliga A, doch als Tabellenzweiter kann er sich nun so langsam Gedanken über einen weiteren Aufstieg machen.

Der TSV Altensteig verblüfft! Erst vergangenes Jahr stieg das Team von Trainer Yasin Kaan Kocyigit in die Kreisliga A auf, jetzt steht es auf dem zweiten Tabellenplatz mit Blickrichtung Bezirksliga. Ist ein erneuter Aufstieg ein Thema in Altensteig? „Nun ja, man spielt ja immer um ein Ziel“, sagt Kocyigit und macht deutlich: „Wir haben das alles hier so aufgebaut, dass es in die Bezirksliga geht. Ob das aber schon in dieser Saison unser Ziel ist, ist eine andere Frage.“

Auf die Jugend gesetzt Das macht deutlich: Der TSV Altensteig hat schon seit Jahren einen Bezirksliga-Plan. Und das obwohl er jahrelang eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Kreisliga A und Kreisliga B war. Doch die Aufmerksamkeit galt dabei insbesondere der eigenen Jugend. „Wir haben jetzt die Jugendspieler draußen, mit denen wir den Aufstieg in die Bezirksliga machen wollen“, unterstreicht Kocyigit und zeigt auf: „Fast alle Spieler kommen aus Altensteig und Umgebung. Unsere Stärke ist, dass wir als Team gut funktionieren. Wir verteidigen zusammen und wir spielen zusammen nach vorne.“

Eines dieser Eigengewächse in der jungen Altensteiger Mannschaft ist der 20-jährige Sinan Cömert, der von den Bambini an zum Verein gehört und vor zwei Jahren in die Herrenmannschaft integriert wurde. Er spielt dort zusammen mit seinem Bruder Harun. Doch für Kocyigit ist auch klar: Es ist nicht ein spezieller Spieler, der den Unterschied macht, sondern die mannschaftliche Qualität ist generell auf einem hohen Niveau. Es sei egal, welchen Spieler er auswechsele – der eingewechselte könne ihn gut ersetzen.

Kein Verletzungspech mehr

Doch warum läuft es beim TSV Altensteig, der mit erst neun Gegentoren die beste Defensive der Liga besitzt, in dieser Saison so gut? „Da kommt alles zusammen. Wir hatten letzte Saison viel Verletzungspech und dazu eine schwierige Phase. Wir mussten uns erst fangen. Schlecht waren wir nie, aber die Ergebnisse haben nicht gepasst. Jetzt haben wir einen vollständigen Kader“, fasst Kocyigit zusammen und freut sich: „Es ist in dieser Saison sehr viel gut gelaufen.“

Einzig der SV Schönbronn steht aktuell noch besser da als der TSV Altensteig. Dass der Aufsteiger so sehr die Liga dominiert, wundert Kocyigit allerdings nicht. „Ich habe von Anfang an gesagt, dass es der SV Schönbronn macht. Und das glaube ich immer noch“, meint der Altensteiger Trainer, der vor allem den 9. November im Blick hat, wenn sein Team den Tabellenführer im heimischen Jahnstadion empfängt. Kocyigit grinst: „Darauf freuen wir uns schon sehr.“