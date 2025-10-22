TSV Altensteig: Der Bezirksliga-Plan reift schon länger

Erst seit 2024 spielt der TSV Altensteig in der Kreisliga A, doch als Tabellenzweiter kann er sich nun so langsam Gedanken über einen weiteren Aufstieg machen.
Der TSV Altensteig verblüfft! Erst vergangenes Jahr stieg das Team von Trainer Yasin Kaan Kocyigit in die Kreisliga A auf, jetzt steht es auf dem zweiten Tabellenplatz mit Blickrichtung Bezirksliga. Ist ein erneuter Aufstieg ein Thema in Altensteig? „Nun ja, man spielt ja immer um ein Ziel“, sagt Kocyigit und macht deutlich: „Wir haben das alles hier so aufgebaut, dass es in die Bezirksliga geht. Ob das aber schon in dieser Saison unser Ziel ist, ist eine andere Frage.“