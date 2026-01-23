TSG Wittershausen siegt: „Gamechanger“ Benedikt Maier, jede Menge Tore und eine bittere Verletzung

Nach dem Sieg beim Mühlbachpokal lobt Wittershausens Jannik Schneider seine Mannschaft und einen Schützling besonders. Die SGV muss lange auf Oguzhan Altuntas verzichten.
6:4 im Finale, 6:4 im Spiel um Platz 3, 7:0 und 8:6 (nach Zehnmeterschießen) in den Halbfinals: In den K.o.-Partien beim Hallen-Mühlbachpokal fielen spektakuläre 35 Treffer aus dem Spiel heraus – das ist ein Schnitt von fast neun Toren pro Partie. Die beteiligten Mannschaften boten den Zuschauern also beste Unterhaltung – besonders freuen konnte sich am Ende die TSG Wittershausen.