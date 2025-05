1 Jan Ferdinand bestreitet am Samstag sein letztes Oberligaspiel für die TSG Balingen. Foto: Kara Im letzten Oberligaspiel der Saison empfangen die Balinger am Samstag (15.30 Uhr) den bereits abgestiegenen FC Zuzenhausen. Drei Tage später steht bereits das erste Aufstiegsspiel an.







Zum letzten Mal Oberligafußball für diese Spielzeit wird am Samstag in der Bizerba-Arena gespielt. Ob es auch das letzte Oberligaspiel für mindestens ein Jahr ist, oder die TSG auch in der kommenden Saison in dieser Liga am Ball ist, wird sich dann in den nachfolgenden Aufstiegsspielen zeigen.