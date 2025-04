Am Samstag spielt die TSG Balingen II zuhause (17 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten TSV Heimerdingen. Das umkämpfte Hinspiel entschieden diese mit 3:1 für sich. Es war eine von vielen Partien, in denen die jungen Balinger trotzdem Lob für ihre Leistung bekamen. Coach Philipp Wolf weiß aber auch. „Wenn man gegen eine Mannschaft gewinnt, kann man viel leichter Lob aussprechen, wie wenn man verliert.“

Wenngleich die U23 laut Wolf „als Ausbildungsmannschaft“ fungiert, will man selbstredend die Klasse halten. Die U23 bräuchte für dieses Ziel dringend Punkte. Die große Chance dazu ist das Heimspiel am Wochenende. Zur Herangehensweise sagt er: „Wir gehen alle Spiele, Woche für Woche fast gleich an und passen uns nur minimal an.“

Positive Aspekte

Die Leistung seiner Mannschaft gegen den FC Holzhausen wertet er auch im Nachgang positiv: „Wir waren fast das ganze Spiel auf einem Niveau. Am Ende hat uns aber die Cleverness und die Abgezocktheit gefehlt, die hatte eben der FC Holzhausen, so haben sie verdient gewonnen.“

Die Stimmung in der Mannschaft sei äußerst lobenswert, und der Trainer im Hinblick auf die nächsten Spiele guter Dinge. Dennoch muss er weiterhin auf mehrere Spieler verzichten. Viele Entscheidungen werden nach dem Abschlusstraining getroffen. „Momentan haben wir 13, 14 fitte Spieler von der U23 in unseren Reihen. Für das Wochenende werden noch Spieler von der 1. Mannschaft oder von der U19 zum Kader stoßen.“

Wieder mit Dreierkette?

Offen ist noch die Systemfrage für das Wochenende: Gegen den FCH lief die U23 überraschend mit Dreierkette auf. Wiederholt sich dies gegen Heimerdingen? „Wir haben wenig gelernte Innenverteidiger in unseren Reihen, daher können wir nur Dreierkette spielen, wenn wir hier Personal von oben unter unten bekommen.“

Fabian Zirkel musste das Dienstagstraining abbrechen, dagegen ist Angreifer Mirhan Inan nach drei Wochen Verletzungspause wieder eingestiegen. Bei ihm könnte es eventuell schon für einen Platz im Kader reichen.