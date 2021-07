1 Kickers-Trainer Ramon Gehrmann gibt seiner Mannschaft Anweisungen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers treffen am Samstag in der ersten Runde des WFV-Pokals auf die TSG Tübingen. Wie sich die Gehrmann-Truppe schlagen wird, können Sie hier verfolgen.

Tübingen - Jetzt wird es für die Stuttgarter Kickers wieder ernst. Am Samstag bestreiten die Degerlocher ihr erstes Pflichtspiel – in der ersten Runde des WFV-Pokals treffen sie um 15.30 Uhr auf den Verbandsligisten TSG Tübingen. Vor zwei Wochen standen sich die beiden Teams noch in einem Testspiel gegenüber. Beim 4:2-Sieg der Kickers spielten hauptsächlich Spieler aus der zweiten Reihen.

Kolbe noch angeschlagen

Das wird am heutigen Samstag anders sein. Bis auf Malte Moos, Innenverteidiger Niklas Kolbe (beide muskuläre Probleme) und Mijo Tunjic kann Trainer Ramon Gehrmann voraussichtlich aus dem Vollen schöpfen. Wie sich der Stuttgarter Oberligist in Tübingen schlagen wird, können Sie hier im Liveticker verfolgen.