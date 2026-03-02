TSG Schopfheim Badminton: Zwei Asse am Schläger

1 Foto: Anouk Zahrte und Merle Kernbach aus Schopfheim gewinnen Ranglistenturnier in ihrer Altersklasse.







Link kopiert



Anouk Zahrte (von links) und Merle Kernbach von der TSG-Badmintonabteilung sorgen inzwischen zwei Mädchen in der Altersklasse U 11 für Furore im Landesverband Baden-Württemberg. Im Vormonat belegten sie in Reutlingen den zweiten und dritten Platz. Beim Ranglistenturnier in Friedrchshafen machten sie den Sieg sogar unter sich aus. Den Turniersieg sicherte sich Merle Kernbach, Zweite wurde Anouk Zahrte.