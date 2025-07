TSG-Neuzugang Luca Battista: Über Fahrgemeinschaften und zurückkehrende Fitness

1 Der 20-jährige Luca Battista kam vom SGV Freiberg zur TSG Balingen und soll beim Regionalliga-Aufsteiger das zentrale Mittelfeld verstärken. Foto: Kara Luca Battista hat sich seit seinem Wechsel gut bei der TSG Balingen eingefügt. Der 20-Jährige Mittelfeldspieler lief in der Jugend unter anderem lange für den VfB Stuttgart auf.







Die Interaktion mit seinen Teamkollegen beginnt für Luca Battista, Neuzugang der TSG Balingen, an Trainingstagen bereits eine Weile vor Beginn der Einheit. Denn der in Besigheim wohnhafte Mittelfeldspieler fährt meistens gemeinsam mit Denis Latifovic und Simon Klostermann zum Gelände des Regionalligisten. Manchmal sitzt er auch mit Marko Pilic, Ferdinand Schmidt oder Halim Eroglu zusammen im Auto. „Das war natürlich von Beginn an eine gute Chance, ein paar der Jungs direkt etwas besser kennenzulernen.“