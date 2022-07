3 Ein Teil der TSG-Fußballmannschaft mit dem neuen Trikots, Sponsor Bernd Rau (links) und Vereinschef Eberhard Götz (rechts) Foto: Raab

Strahlender Sonnenschein, fast ein bisschen zu heiß – kein Wunder, dass das Sommerfest der TSG Margrethausen etwas verhalten begann. Aber das sollte sich bald ändern.















Albstadt-Margrethausen - Nach und nach stellten sich die Besucher doch ein, und dicht auf dicht mit ausgelassenen Gästen "besetzte" Bierbänke prägten das Bild auf dem Schulhof in Margrethausen. Auf den ersten Blick unterschied sich das Fest nicht grundlegend von anderen "Hocketen", wie sie derzeit allerorten über die Bühne gehen. Das Speise- und Getränkeangebot war das übliche; für die Kinder gab es zwei Hüpfburgen, und die Rope-Skipping-Gruppe der TSG sorgte mit ihrem Auftritt für einen Farbtupfer.

Am Abend versetzte DJ Benjamin Rodono mit einem Stil-Mix, der für jeden etwas enthielt, das Publikum in gute, manchmal fast schon überschäumende Stimmung. So gesehen war es eine ganz normale Hockete.

Ein Hauch von Aufbruchstimmung weht über den Platz

Und doch gab es eine Besonderheit in Margrethausen. Auf dem Programm stand nämlich auch die Vorstellung des Sponsors, des Vereinsvorstands, der Fußballmannschaft und nicht zuletzt des neuen Vereinslogos – und dank diesem Punkt wehte ein Hauch von Aufbruchstimmung über den Platz. Der zu Beginn des Jahres neu formierte Vorstand mit Eberhard Götz, Mathias Bärtle und Marcel Nolle hat sich offenbar einiges vorgenommen. Was am Wochenende mit dem gelungenen Sommerfest begann, soll in den kommenden Jahren fortgeführt und ausgeweitet werden und – vielleicht – in ein Dorffest münden. "Damit", so betonte Eberhard Götz, "können wir die Gemeinschaft im Ort weiter stärken."

Zeichen des neuen "Wir-Gefühls"

Als äußeres Zeichen des neuen "Wir-Gefühls" innerhalb der TSG soll das neue Logo der TSG dienen. Früher waren es die einzelnen, nebeneinander bestehenden Sportabteilungen, die das Vereinswappen dominierten. Nach dem Einstieg des neuen Hauptsponsors "Rau.Arbeitsplatzeinrichtungen" war beschlossen worden, ein neues Logo von Profis entwerfen zu lassen. Claudia Sailer aus Meersburg hat diese Aufnahme übernommen; das von ihr gestaltete moderne und einprägsame Markenzeichen des Vereins zeigt, wie Bernd Rau erklärte, als bestimmendes Motiv die Silhouette des Heersbergs. Die Farben Blau und Grün seien bewusst gewählt worden; Blau stehe für Frische und Vitalität, Grün für den Naturbezug.

Natürlich ziert das Logo auch das neue Mannschaftstrikot, das ebenfalls vorgestellt wurde, und die einheitlichen T-Shirts. Fazit: doch keine ganz normale Hockete in Margrethausen.