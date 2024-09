TSG in Balingen: Super Wiesn-Sause für die treuen Fans

Die Balinger Kicker haben eine solide Fanbasis. Um sich bei den Anhängern zu bedanken, ließ die TSG am Wochenende Oktoberfeststimmung beim Stadion auflaufen. Für Oberbürgermeister Dirk Abel Ehrensache: er sticht das Fass an.

In der vergangenen Saison ging es für die erste Mannschaft der TSG Balingen aus der Regional- in die Oberliga runter, doch wer Katzenjammer erwartet, wird eines Besseren belehrt. Auf dem Platz läuft es hervorragend, was beim 7:0-Kantersieg am Samstag gegen den VfR Mannheim eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde.

Und auch auch neben dem Platz ist auch aufgrund der vielen ehrenamtlichen Helfern weiterhin alles mehr als intakt. Ihre unglaubliche Fannähe haben sich die Balinger beibehalten und so wurde am Wochenende auf dem Vereinsgelände „die erste TSG Balingen Wiesn“ veranstaltet. „Es entsteht momentan eine kleine Euphorie bei der TSG Balingen und diese wollten wir auch den Fans näher bringen“, erörtert der Geschäftsführer der TSG Balingen, Jonathan Annel, die Intention dieses Events.

Nicht nur die Oberligakicker sind am Start

Neben den Oberligakickern spielten am Samstag auch die eigene U12 und U16 zuhause, am Sonntag die Reservemannschaft gegen die „TSG-Filiale“ FC Holzhausen und am Sonntag die U17. Am Samstagabend zeigte die erste Mannschaft ihr Können bei spaßigen Minispielen.

Eine erfolgreiche Mannschaft Foto: Breisinger

Am Sonntag begann bereits am Vormittag die „Familiade“, bei der sich Groß und Klein an zehn Stationen bei lustigen Minispielen messen konnten, zudem gab es eine Hüpfburg und eine Kletterwand. Die kulinarische Verpflegung kam natürlich auch nicht zu kurz, denn am frühen Samstagvormittag stand ein Weißwurstfrühstück an, am Sonntag war Frühschoppen mit Fleischkäse angesagt, dazu süße Leckereien, Grillhendl, riesige Brezeln und natürlich die Maß, die für den „frühen Vogel“ am Samstagvormittag sogar als Freibier ausgeschenkt wurde.

Zu einem Oktoberfest gehört der Fassanstich

Fehlen darf bei keinem Oktoberfest der traditionelle Fassanstich, für den sich Balingens Oberbürgermeister Dirk Abel verantwortlich zeigte. „Ich bin sehr, sehr begeistert was die TSG Balingen auf und neben dem Platz auf die Beine stellt, gerade im Bereich Ehrenamt ist sie toll aufgestellt“, fand Abel. Für Vereine und Firmen bestand zudem die Möglichkeit, für 15 Euro pro Person ein Bier, eine Essensmarke sowie eine Stehplatzkarte für das Spiel der ersten Mannschaft zu ergattern beziehungsweise für zehn Euro ohne das Spiel anzuschauen. Das Angebot wurde gut angenommen, unter anderem auch vom TSG-Sponsor ahg balingen.

Vernetzung der Sponsoren im Fokus

„Das TSG-Gefühl ist in dieser Saison definitiv vorhanden, es macht sehr viel Spaß zu den Spielen zu gehen, denn die Mannschaft entwickelt sich unter ihrem Trainer Murat Isik glänzend. Die Idee mit der „TSG Balingen Wiesn“ finde ich gut, auch im Hinblick auf die Vernetzung der Sponsoren untereinander“, sagte Geschäftsführer Thomas Täumler.