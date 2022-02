1 Die VfB-Fans werden zahlreich in den Kraichgau reisen. Der Club hofft auf noch mehr Unterstützung. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart kann sich auswärts bei der TSG Hoffenheim auf seine Fans verlassen. Auch die Mannschaft hilft mit, den Gästeblock voll auszulasten.















Stuttgart - Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr, Liveticker) im Landesduell bei der TSG Hoffenheim antritt, kann er sich auf seine Fans verlassen. 2200 Karten umfasste das Gästekontingent, es war in Rekordzeit vergriffen. Nicht einmal 24 Stunden dauerte es, ehe die Karten komplett vergeben waren. Der Großteil des Kontingents (1300 Karten) sind dabei Stehplätze – und die gingen wie so oft vor allem an die in Fanclubs und Gruppen organisierten Anhänger. Dazu passt, dass die Ultras erstmals seit dem Auswärtsspiel in Augsburg Ende Oktober wieder zum Teil sichtbar und lautstark auftreten werden. Das Commando Cannstatt wird zurückkehren, andere Gruppen verzichten noch auf einen organisierten Auftritt.

VfB-Stars übernehmen teilweise die Ticketkosten

Für Unmut sorgte im Vorfeld das Preisgebaren der Heimmannschaft. Die TSG verlangte 37 Euro (zzgl. 2 Euro Vorverkaufsgebühr, die dem Gastverein zusteht) für einen Sitzplatz im Gästebereich und erhob einen Top-Zuschlag für das Spiel. Stehplätze wurden mit 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr veranschlagt. Da dem VfB daran gelegen ist, möglichst viele Fans mit in den Kraichgau bringen zu können, sprang die Mannschaft ein. Alle 2200 Fans kommen für 18 Euro ins Stadion, egal ob Steh- oder Sitzplatz. Der Club verzichtet auf die VVK-Gebühr – und die Diskrepanz zu den Sitzplatztickets wird aus der Mannschaftskasse gezahlt.

Dazu hofft der Club, dass noch mehr VfB-Anhänger die Gelegenheit wahrnehmen, das Spiel vor Ort zu besuchen und sich dafür beim freien Verkauf auf der Hoffenheimer Webseite bedienen. Alle jenen, die sich mit Karten außerhalb des Gästebereichs eindecken und den VfB vor Ort anfeuern, bietet man 30 Prozent Rabatt auf den nächsten Einkauf im Fanshop unter Vorlage des Tickets aus Hoffenheim.

Mit einer Mini-Kampagne in den sozialen Netzwerken befeuert der VfB das Thema zusätzlich. „Aufstehen – Weitermachen – Immer weiter – Alle gegen Hoffenheim“ lautet das Motto eines Videos, das derzeit kursiert. Schon seit längerer Zeit läuft zudem die „VfBsein“-Kampagne im Web, um die Anhängerschaft für den Saisonendspurt zu mobilisieren