1 Feiertag in der Bizerba-Arena: Die Balinger Akteure kamen gar nicht mehr aus dem Jubeln heraus. Foto: Kara

Die TSG Balingen demontiert den VfR Mannheim im Spitzenspiel und siegt 7:0. Überragend: Halim Eroglu erzielt sechs – teils wunderschöne – Tore.









56 Minuten waren gespielt als die Zuschauer in der Bizerba-Arena am Samstagmittag spontane „Oh wie ist das schön“- Gesänge anstimmten. So eben hatte die TSG Balingen im Spitzenspiel gegen den VfR Mannheim ihren fünfen Treffer erzielt.