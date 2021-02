1 Ob Leander Vochatzer und die TSG Balingen am Samstag wieder Punkte einfahren? Foto: Kara

Nach zwei Niederlagen in Serie lechzen die Kicker der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest wieder nach Punkten. Am Samstag kommt Drittliga-Absteiger SG Sonnenhof Großaspach in die Bizerba-Arena (Anpfiff: 14 Uhr).

2:5 im Heimspiel gegen die U23 des FSV Mainz 05, 0:2 im Duell mit Namensvetter Bahlinger SC – die TSG Balingen sehnt sich nach dem nächsten Erfolgserlebnis. Mit der SG Sonnenhof Großaspach gastiert am Samstag ein Drittliga-Absteiger in der Balinger Bizerba-Arena. Und Balingens Chefcoach Martin Braun, der seinen Vertrag bei den Eyachstädtern jüngst um ein weiteres Jahr verlängerte, weiß genau, dass sich sein Team vom aktuellen Tabellenstand nicht blenden lassen darf.

Denn aktuell belegt seine TSG mit 35 Punkten aus 24 Spielen den zehnten Rang, die Aspacher haben ebenfalls 24 Partien absolviert, darin jedoch lediglich 27 Zähler ergattert und befinden sich als 16. des Tableaus in der Gefahr, in die Oberliga durchgereicht zu werden. Aus den drei letzten Partien holte die SG nur einen Punkt. Nach einer 1:3-Niederlage bei den Offenbacher Kickers, spielte die Elf von Trainer Hans-Jürgen Boysen zu Hause 3:3 gegen die U23 der TSG Hoffenheim, ehe es am Mittwochabend nach einer mauen und saftlosen Vorstellung gegen die TuS Rot-Weiß Koblenz eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage setzte. Bitter für den samstäglichen Gast: Die Leihgabe von Rekordmeister FC Bayern München, Marvin Cuni – mit 15 Treffern der Top-Goalgetter der Regionalliga Südwest –, kassierte in der Schlussphase Gelb-Rot und fehlt damit in Balingen. Und so ruhen die Hoffnungen des Ex-Drittligisten vermehrt auf dem 23-jährigen Ebinger Jan Ferdinand, der bis im Jahr 2015 im Nachwuchs der TSG kickte.

Großaspach hat viel Qualität im Kader

In der Vorrunde schnappte sich die TSG in Großaspach noch einen Punkt, weil Kapitän Matthias Schmitz in der Nachspielzeit noch zum 2:2 einnetzte – Zuvor hatten Cuni (44.) und Andreas Ivan (62.) für die Gastgeber und Tim Wöhrle (55.) für Balingen getroffen. Schmitz (Meniskusverletzung) wird im Team von TSG-Trainer Martin Braun aber ebenso fehlen, wie Sascha Eisele (Sprunggelenk), die beide voraussichtlich inächste Woche in Offenbach wieder zu Verfügung stehen, und Luca Kölsch (Kreuzbandriss). Marco Gaiser und Jonas Fritschi sind weiter im Aufbautraining.

Doch egal, in welcher Aufstellung die TSG gegen Großaspach los legt, Chefcoach Braun erwartet von allen in seinem Team, dass sie an ihre Leistungsgrenzen geht. "Sonst sind alle Gegner in dieser Liga so stark, dass man keine Punkte holt. Das hat man zuletzt gegen die U23 des FSV Mainz und in Bahlingen gesehen. Klar ist, dass Großaspach viel Qualität im Kader hat, aber auch, dass wir am Samstag etwas holen wollen", so Braun. Was ihn zuversichtlich stimmt, ist die Arbeitsauffassung seiner Mannschaft.. "Alle haben das richtige Maß an Selbstkritik, sind aber auch so selbstbewusst, dass sie den nächsten Schritt machen können."

Was die Gastgeber am Samstag zusätzlich beflügeln sollte: Nachdem sie zuletzt zweimal in Serie verloren hatten, überraschten sie mit einem 1:1 gegen Elversberg und einem 2:0-Auswärtssieg beim VfR Aalen.