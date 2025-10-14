TSG Balingen: Vor dem Spiel gegen Kickers – wie steht es um die Sicherheit?

Wenn am Samstag die TSG Balingen auf die Stuttgarter Kickers trifft, kommen unschöne Erinnerungen hoch. Polizei und Verein sprechen im Vorfeld über Sicherheitsmaßnahmen.
Die TSG Balingen empfängt am Samstag die Stuttgarter Kickers am 13. Spieltag der Regionalliga. Sportlich trennen die beiden Teams aktuell sechs Punkte voneinander. Aufgrund des unschönen Beinah-Blocksturms beim Aufeinandertreffen der beiden Teams vor anderthalb Jahren lohnt sich neben dem Sportlichen auch ein Blick auf die Sicherheitslage.