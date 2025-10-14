TSG Balingen: Vor dem Spiel gegen Kickers – wie steht es um die Sicherheit?

Wenn am Samstag die TSG Balingen auf die Stuttgarter Kickers trifft, kommen unschöne Erinnerungen hoch. Polizei und Verein sprechen im Vorfeld über Sicherheitsmaßnahmen.

Die TSG Balingen empfängt am Samstag die Stuttgarter Kickers am 13. Spieltag der Regionalliga. Sportlich trennen die beiden Teams aktuell sechs Punkte voneinander. Aufgrund des unschönen Beinah-Blocksturms beim Aufeinandertreffen der beiden Teams vor anderthalb Jahren lohnt sich neben dem Sportlichen auch ein Blick auf die Sicherheitslage.

Wie immer bei Spielen mit erhöhter Sicherheitseinstufung arbeiten die Vertreter von Polizei, Stadt und Verein eng zusammen, um den Fans einen friedlichen und schönen Fußballmittag ermöglichen zu können.

Annel: TSG Balingen hat keine Rivalität zu den Stuttgarter Kickers

Unsere Redaktion erkundigte sich in der Woche vor dem Spiel bei den beteiligten Parteien und hakte nach, wie die Vorbereitungen laufen. Für die TSG Balingen stand der Geschäftsführer Jonathan Annel Rede und Antwort.

Dieser schickte vorweg, dass „die TSG Balingen keinerlei Rivalität mit den Stuttgarter Kickers hat. Wir messen uns gerade in jüngster Vergangenheit häufiger auf dem Platz, aber es bleibt ganz klar beim sportlichen Wettkampf“, stellte Annel klar.

Rückblick: Eine Gruppe von Vermummten soll bei der Regionalliga-Partie der TSG Balingen gegen die Stuttgarter Kickers im März 2024 versucht haben, sich Zugang zum Gästeblock zu verschaffen. Laut Medienberichten soll es sich um Anhänger der Vereine SSV Reutlingen und VfB Stuttgart gehandelt haben, die eine Fan-Rivalität zu den Kickers leben. Einsatzkräfte verhinderten damals eine Auseinandersetzung.

Klare Fantrennung im Stadion

Auch wenn die TSG keinerlei Rivalität zu den Kickers pflegt und über keine aktive Fanszene verfügt, wird dem Spiel eine größere Aufmerksamkeit in Sachen Sicherheit beigemessen.

„In diesem Fall sorgen wir im Stadion für eine klare Fantrennung und öffnen hierfür den Gästeblock“, erklärt der TSG-Geschäftsführer. In diesem haben je nach Bedarf 300 bis 500 Fans Platz. Insgesamt dürfen im Normalbetrieb maximal 2500 Fans an einem Heimspiel in die Bizerba-Arena.

Die TSG spielt gegen die Stuttgarter Kickers. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Erst vor wenigen Tagen fand ein Spiel unter ähnlichen Bedingungen gegen die Kickers Offenbach statt. „Letztlich reisten 150 Fans aus Offenbach an – deutlich weniger als erwartet“, so Annel. Diese hätten sich während des Spiels weitgehend friedlich und fair im Gästeblock verhalten. Noch ist nicht klar, wie viele Fans der Stuttgarter Kickers anreisen werden.

VfB und SSV haben selbst Spiele

Auch die Polizei rechnet am Samstag nicht mit größeren Problemen. „Wir sind mit Fremdkräften vor Ort im Einsatz“, berichtet ein Sprecher der Polizei auf Anfrage. Kräfte der Bereitschaftspolizei, die Hundestaffel und bei Bedarf auch eine Drohne werden vor Ort sein.

Die Ereignisse vor anderthalb Jahren in Balingen habe man bei den Vorbereitungen auf der Agenda gehabt, rechne aber am Wochenende nicht damit, dass sich ähnliche Szenen abspielen werden. „Das liegt unter anderem daran, dass sowohl der VfB Stuttgart als auch der SSV Reutlingen ebenfalls am Samstag Spiele austragen“, so der Polizeisprecher.

Die Regionalliga-Partie der TSG gegen die Kickers wird am Samstag, 18. Oktober, um 14 Uhr in der Bizerba-Arena angepfiffen. Die Balinger könnten mit einem Sieg auf drei Punkte an den Ligakonkurrenten aus Stuttgart-Degerloch rankommen.