TSG Balingen: VfL Nagold holt Christos Thomaidis zurück

Ein alter Bekannter kehrt zurück zum VfL Nagold: Christos Thomaidis wird die TSG Balingen II am Saisonende verlassen und sich wieder seinem alten Verein anschließen.
Ein Gerücht war es schon seit Wochen im Reinhold-Fleckenstein-Stadion. Nun es offiziell: Christos Thomaidis wird kommende Saison wieder für den VfL Nagold spielen. „Mit seiner starken Physis, seiner Cleverness und seinem ausgeprägten Teamgeist wird er für unsere Mannschaft erneut eine große Bereicherung sein. Ein sympathischer Typ, den jeder gerne wieder beim VfL sieht“, heißt es dazu von Vereinsseite auf Instagram.