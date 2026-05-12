TSG Balingen: VfL Nagold holt Christos Thomaidis zurück

Ein Gerücht war es schon seit Wochen im Reinhold-Fleckenstein-Stadion. Nun es offiziell: Christos Thomaidis wird kommende Saison wieder für den VfL Nagold spielen. „Mit seiner starken Physis, seiner Cleverness und seinem ausgeprägten Teamgeist wird er für unsere Mannschaft erneut eine große Bereicherung sein. Ein sympathischer Typ, den jeder gerne wieder beim VfL sieht“, heißt es dazu von Vereinsseite auf Instagram.

14 Tore in der Verbandsliga Der 22-jährige Stürmer stammt aus der Jugend des VfL Nagold und trug insgesamt fünf Jahre lang sein blaues Trikot. In der Saison 2022/23 absolvierte Thomaidis 31 Verbandsliga-Einsätze für den VfL und erzielte dabei zehn Tore. Damit war er erfolgreichster Nagolder Torschütze. Eine Saison später machte er erneut zehn Tore in der Landesliga und empfahl sich so für die TSG Balingen, bei der er in den vergangenen zwei Jahren ausschließlich in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde. Vierrmal traf er für sie in seiner Premierensaison in 20 Verbandsliga-Partien. Aktuell steht er in der Landesliga bei sechs Toren in 25 Spielen.

„In seinem ersten aktiven Jahr überzeugte er als absoluter Youngster mit seinen Torjägerqualitäten im Kampf um den Verbandligaklassenerhalt, ehe es im Folgejahr über die Relegation erneut um den Aufstieg ging“, blickt der VfL Nagold auf Instagram auf die gemeinsame Zeit mit Thomaidis zurück und merkt süffisant an: „Er wird mit seinem südländischen Charme nicht nur das Trainerteam, sondern auch die Fans begeistern.“