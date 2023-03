Jan Lindenmair wechselt in die Wirtschaft

1 Jan Lindenmair verlässt die TSG Balingen am Saisonende. Foto: Kara

Schmerzhafter Abgang für die TSG Balingen. Geschäftsführer Jan Lindenmair wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in der Eyachstadt nicht verlängern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der 44-jährige Stuttgarter übernahm die Geschäftsführung im Juli 2019 von Fabian Fecker übernahm und wechselt ab dem Sommer in die Wirtschaft.

Entscheidung für die Familie

Seine Beweggründe nennt er in einer vom Verein veröffentlichten Mitteilung: „Es ist keine Entscheidung gegen die TSG Balingen, sondern eine Entscheidung für meine Familie, die in den letzten Jahren gerade an den Wochenenden oft auf mich verzichten musste. Daher musste ich das Job-Angebot annehmen.“ Ab Sommer hat Lindenmair eine Führungsposition bei einem IT-Unternehmen im Stuttgarter Raum inne.

Dank von Straubinger

„Jan hat uns mit seiner Entscheidung überrascht, doch können wir seine Beweggründe natürlich nachvollziehen“, erklärt Eugen Straubinger, der Vorsitzende der TSG Balingen Fußball.Für die Arbeit des ehemals erfolgreichen Volleyball-Trainers hat er nur lobende Worte übrig: „Wir waren in all den Jahren überaus zufrieden mit seiner Arbeit und hätten ihn gerne gehalten. Ich persönlich habe Jan als verlässlichen Partner kennengelernt, mit dem ich stets freundschaftlich zusammenarbeiten durfte.“

Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger nimmt nun Fahrt auf. Straubinger betont jedoch, dass es vereinsseitig keinen Zeitdruck gibt. „Jan wird uns bis zum Saisonende im Juni erhalten bleiben“, so Straubinger. „Wir werden uns der Suche daher gewissenhaft, aber mit der nötigen Geduld widmen.“

Abschied fällt schwer

Auch Lindenmair selbst fällt der Abschied alles andere als einfach: „Ich bin jeden Tag gerne von Stuttgart nach Balingen gefahren, habe mich in der TSG-Familie stets wohlgefühlt und großartige Menschen kennengelernt.“

Unterlagen eingereicht

Unter Lindenmair und Straubinger fiel die Abspaltung der Fußballabteilung vom Hauptverein, die vom früheren Abteilungsleiter Uwe Haußmann angestoßen worden war, zudem wird der Geschäftsführer dieser Tage die Lizenzunterlagen für die 3. Liga einreichen. „Die TSG ist in der Regionalliga Südwest ein besonderer Verein. Und als einen genauso so besonderen Verein habe ich die TSG auch kennengelernt“, sagt Lindenmair. „Wir haben viel erreicht. Ich bin dankbar, dass ich die sportlich beste Zeit der TSG miterleben und mitgestalten durfte.“

Auswärtsspiel in Fulda

Für die Mannschaft von Martin Braun steht am Samstag mit der Auswärtspartie in Fulda das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an.