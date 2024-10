TSG Balingen verliert erstmals: Ende der Serie und vier Gründe für die Niederlage gegen den VfR Aalen

1 Michael Schaupp köpft das 1:0 für die Gäste aus Aalen. Der VfR war bei den Standardsituationen die überlegene Mannschaft. Foto: Eibner

Gegen den VfR Aalen kassierte die TSG Balingen die erste Pleite der Saison. Wir analysieren, wieso man gegen die Ostalbler als Verlierer vom Platz ging und werfen einen Blick auf andere Siegesserien.









Es läuft die 55. Minute, Spielstand 0:2. Die TSG Balingen ist gerade in einer Druckphase, der Anschlusstreffer liegt so ein wenig in der Luft, die Zuschauer feuern die Mannschaft an. Die Ecke von Denis Latifovic wird jedoch am ersten Pfosten problemlos aus der Gefahrenzone befördert. Auf der anderen Seite trifft Aalen wenig später zum dritten Mal nach einem Eckstoß.