1 Georginio Rutter (rechts) –hier im Zweikampf mit Balingens Felix Heim – besorgte für Hoffenheim den 1:0-Auswärtssieg. Foto: Kara

Es bleibt dabei: Die TSG Balingen kann in der Regionalliga Südwest nicht gegen die U21 der TSG Hoffenheim gewinnen. Trotz personeller Überzahl mussten sich die Eyachstädter am Ende "Hoffe Zwo" mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Regionalliga - "Mann des Spiels" war der Georginio Rutter. Der erst 18-Jährige, der in der Winterpause vom französischen Erstligisten Stade Rennes, für den er auch in der Champions League zum Einsatz gekommen war, ins Kraichgau wechselte, zählt eigentlich zum Bundesligakader der TSG. Bei seinem Debüt im Spiel gegen Werder Bremen war der junge Franzose gleich als Torschütze erfolgreich.

Mit gelb-rot vom Platz geschickt

Und auch die Balinger konnten sich von den Torjägerqualitäten Rutters ein Bild machen: Nach einer Flanke vor das Tor der Eyachstädter wollte Jonas Vogler per Kopf klären; der Ball prallte an den Körper von Rui Jorge Monteiro-Mendes und landete von dort direkt bei Rutter, der den Ball aus fünf Metern zum 0:1 (77.) im Winkel versenkte. Es sollte am Ende das "Tor des Tages" sein.

Dabei hatte die Partie ganz gut angefangen für die Gastgeber. Die junge Hoffenheimer Mannschaft verzeichnete zwar die erste gute Gelegenheit durch einen Flachschuss Rutters (1.), den Balingens Torhüter Julian Hauser zur Ecke lenkte; aber auch die Eyachstädter verzeichneten eine gute Möglichkeit durch einen Schuss von Felix Heim nach Zuspiel von Cedric Guarino, den aber 1899-Keeper Luca Philipp parierte. Auf der Gegenseite war es erneut Rutter, der Hauser aus 16 Metern prüfte (14.); einen Schuss von Chindeu Ekene klärte Kapitän Adrian Müller noch zur Ecke (18.). Wenig später hatte Guarino das 1:0 für das Braun-Team auf dem Fuß, als er nach einem Zuspiel von Simon Klostermann auf die linke Seite abzog, der Ball aber knapp am langen Pfosten vorbei strich (24.).

Nach einer halben Stunde schien sich die Partie zugunsten der Gastgeber zu drehen: Lukas Foelsch erkämpfte gegen Melayro Borgarde den Ball, und der foulte den Balinger Co-Trainer an der Mittellinie. Da Bogarde bereits nach zwei Minuten die gelbe Karte gesehen hatte, blieb Schiedsrichter Christian Ballweg (Bickenbach) keine andere Wahl, als den Hoffenheimer mit gelb-rot vom Platz zu schicken.

Überzahl tat den Eyachstädtern nicht wirklich gut

Balingen war nun in Überzahl; doch das tat den Eyachstädter nicht wirklich gut. Denn Hoffenheim zog sich nun zurück und stand tief; die Eyachstädter taten sich schwer gegen die disziplinierte Defensive der Gäste Chancen herauszuspielen. Einzig Felix Heim traf kurz vor der Pause aus spitzem Winkel ans Außennetz (39.), und so ging es torlos in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Balingen schaffte es nicht, die dezimierten Hoffenheim in die Bredouille zu bringen. Vielmehr machten sich die Eyachstädter durch viele Ungenauigkeiten selbst das Leben schwer. Nach 63 Minuten klärte Hauser einen Schuss von Rutter noch mit dem Fuß; auf der Gegenseite legte Leander Vochatzer am Strafraum mit der Brust ab für den eingewechselten Daniel Seemann, der aber an Goalie Philipp scheiterte. Vieles deutete auf eine torlose Punkteteilung hin – bis zur 77. Minute. Danach versuchte Balingen noch einmal alles, schaffte es aber nicht mehr, dem Spiel noch die Wende zu geben.