1 Wenig Freude hatte TSG-Balingen-Trainer Martin Braun am Ende mit dem Ergebnis der Regionalliga-Partie gegen den FSV Frankfurt. Foto: Eibner

Die TSG Balingen hat die erste Partie 2022 verloren. Trotz eines druckvollen Beginns mit viel Tempo und einigen Torchancen entführt am Ende der FSV Frankfurt die Punkte aus der Bizerba-Arena.















Link kopiert

Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn die ersten beiden Szenen nach vier und acht Minuten nicht gegen die TSG Balingen entschieden worden wären? So gelang den Gästen in der zweiten Halbzeit ein Doppelschlag, der die Partie entschieden hat. Die ersatzgeschwächte TSG konnte das Spiel nicht mehr drehen.

Die erste Halbzeit

Eine entscheidende Szene spielt sich schon nach vier Minuten ab. Frankfurts Garic verliert den Ball im eigenen Sechzehner an Morais und bringt ihn anschließend zu Fall. Viel Aufregung bei Balinger Spielern und Fans, doch die Pfeife bleibt stumm. Der Frankfurter Luka Garic vertändelt im eigenen Sechzehner den Ball, Pedro Almeida Morais spitzelt dazwischen, schnappt sich das Leder – und wird von Garic zu Fall gebracht. Doch zu diesem frühen Zeitpunkt möchte Schiedsrichter Philipp Hofheinz offensichtlich nicht auf den Punkt zeigen, und so gibt es trotz TSG-Protesten keinen Strafstoß. Nach acht Minuten liegt der Ball aber im Frankfurter Netz. Tobias Dierberger hat eine Flanke mustergültig verwertet, also 1:0? Pustekuchen! Die Fahne des Assistenten ist oben – Abseits. Weitere gute Chancen der TSG, zwei brenzlige Situationen vor dem Balinger Tor, die erste Viertelstunde hatte es in sich. Danach dauert es eine Zeit, ehe hüben (Dierberger wird im letzten Moment abgedrängt) wie drüben (der Ex-Balinger Heim prüft Marcel Binanzer, der erst im Nachfassen klärt) Gefahr aufzieht. Und kurz vor der Halbzeit das gleiche Bild: Auf Akkayas Schuss knapp neben das Tor folgt eine Binanzer-Rettungsaktion gegen Heim. Eine temporeiche, actionreiche Halbzeit Nur ohne Tore.

Die zweite Halbzeit

Die fallen aber in den zweiten 45 Minuten – auf der falschen Seite. Die Gäste werden immer gefährlicher, und nach 55 Minuten hat Binanzer gegen Cas Peters aus fünf Metern keine Chance, sechs Minuten später legt Jake Hirst nach, nachdem er Tim Wöhrle „abgehängt“ hatte. Hätte Jan Ferdinand nach 65 Minuten nicht das Lattenkreuz, sondern das Tor getroffen – wer weiß, ob die Partie noch gekippt wäre. So verwaltet Frankfurt die Führung, gelegentliche TSG-Vorstöße enden früh oder im Abseits (84., Ferdinand). Der Doppelschlag hat einfach gesessen, danach war alles entschieden.

Die Statistik

TSG Balingen: Marcel Binanzer – Sascha Eisele, Matthias Schmitz, Pedro Almeida Morais (85. Leon Mathauer), Tobias Dierberger (62. Leander Vochatzer), Kaan Akkaya, Lukas Foelsch, Tim Wöhrle, Jonas Meiser (76. Daniel Seemann), Jan Ferdinand, Jonas Vogler.

Tore: 0:1 Cas Peters (55.), 0:2 Jake Hirst (61.).

Zuschauer: 500.