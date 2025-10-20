TSG Balingen unterliegt Kickers: Viel Aufwand, wenig Ertrag – Tonlage bei Murat Isik wird deutlicher

Der Cheftrainer kritisiert nach dem 0:2 gegen die Stuttgarter Kickers die Chancenverwertung. Gegen keinesfalls überragende Gäste blieb man wieder ohne eigenen Treffer.

Im Fußball werden mittlerweile allerhand Statistiken erfasst. So wird im Profibereich beispielsweise auch aufgeführt, wie viele Pässe ein Team spielt, bis der Angriff mit einem Torschuss oder Torerfolg abgeschlossen wird. Daten für die Regionalliga Südwest liegen uns hier nicht vor, es würde aber nicht überraschen, wenn die TSG Balingen hier mit verhältnismäßig vielen Pässen aufgeführt wäre.

Ein Extrembeispiel, dass es dies nicht immer braucht, war der Führungstreffer des FSV Mainz II in der Vorwoche, als ein einziger Abschlag des Torhüters das 1:0 vorlegte. „Viel Aufwand, wenig Ertrag“ lautete auch das Motto der Partie gegen die Stuttgarter Kickers am Samstag. Zum achten Mal in dieser Saison verließ die TSG Balingen den Rasen nach einem Spiel in der Regionalliga als Verlierer.

Chancen müssen ins Tor

Während Cheftrainer Murat Isik im Saisonverlauf aber oftmals die guten spielerischen Ansätze gelobt hatte, schlug er am Samstag andere Töne an. „Wir können nicht jede Woche davon sprechen, dass wir viele Chancen hatten. Der nächste Schritt ist es, diese auch zu verwerten. Wir dürfen uns dann auch nicht wundern, wenn man so ein Spiel verliert.“

Schließlich machten die Stuttgarter Kickers in der 1. Halbzeit vor, wie entscheidend Effektivität ist. Stürmer Marlon Faß boten sich zwei Gelegenheiten, beide brachte er im Kasten von Louis Potye unter. Die Balinger hingegen waren oft rund um den Gästestrafraum aktiv, dann verpufften aber viele Hereingaben. „Die Flanken, das Einlaufverhalten und die Boxbesetzung, alles hängt zusammen. Das ist wichtig, wir werden uns die Szenen in jedem Fall nochmals anschauen“, bewertete Isik.

Aufwand und Ertrag

Geschäftsführer Jonathan Annel meinte zu diesem Thema: „Wir hatten viele Situationen im letzten Drittel. Bei den Hereingaben sind wir zu keinen klaren Torchancen gekommen, da hapert es einfach. Der Gegner muss oft nicht den selben Aufwand für seine Torchancen wie wir betreiben.“ Mittelfeldmann Denis Latifovic drückte es wie folgt aus: „Wir müssen genauer sein, der letzte Wille das Tor machen zu wollen, muss noch größer sein.“

Kommentatoren aus Stuttgart, die für das Fan-Radio der „Blauen“ das Spiel verfolgten, sagten nach 75 Minuten und einer Großchance des Isik-Teams: „Als Fan der TSG Balingen musst du hier verrückt werden.“

Nun kommt Hessen Kassel

Da auch die hinter der TSG platzierten Teams ihre Partien verloren, hat sich am Tabellenplatz nichts geändert. Will man den Abstand zum hinteren Mittelfeld nicht zu groß werden lassen, sollten am besten schon am Samstag im Heimspiel gegen Kassel wieder Punkte her.

Was Jonathan Annel optimistisch stimmt? „Wenn man das Spiel in Teilbereiche aufgliedert – sagen wir es gibt zehn – dann machen wir sieben, acht schon sehr gut. Die verbleibenden, vielleicht auch entscheidenden zwei, drei passen noch nicht. Aber daher sind wir weiter optimistisch.“