TSG Balingen unterliegt Kickers: Viel Aufwand, wenig Ertrag – Tonlage bei Murat Isik wird deutlicher

Der Cheftrainer kritisiert nach dem 0:2 gegen die Stuttgarter Kickers die Chancenverwertung. Gegen keinesfalls überragende Gäste blieb man wieder ohne eigenen Treffer.
Im Fußball werden mittlerweile allerhand Statistiken erfasst. So wird im Profibereich beispielsweise auch aufgeführt, wie viele Pässe ein Team spielt, bis der Angriff mit einem Torschuss oder Torerfolg abgeschlossen wird. Daten für die Regionalliga Südwest liegen uns hier nicht vor, es würde aber nicht überraschen, wenn die TSG Balingen hier mit verhältnismäßig vielen Pässen aufgeführt wäre.