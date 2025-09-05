TSG Balingen U19: Ege Günes auf den Spuren des großen Bruders?

Das 17-jährige TSG-Talent Ege Günes hat einen außergewöhnlichen fußballerischen Werdegang hinter sich – und das nicht nur, weil es sein Bruder bis zum Profi geschafft hat.

Beschäftigt man sich mit Ege Günes, Mittelfeldspieler in der U19 der TSG Balingen, kommt man schnell zu der Erkenntnis: Der Weg zum Fußballer wurde für den 17-Jährigen vorgezeichnet. Sein älterer Bruder Umut spielte unter anderem auch bei der TSG Balingen, durchlief die Jugend des VfB Stuttgart und ist inzwischen Profi beim Basaksehir FK in der türkischen Süper Lig. Und obwohl der 25-Jährige fast 2000 Kilometer entfernt sein Geld mit diesem Sport verdient, hat Ege vielleicht sogar den kuriosesten fußballerischen Werdegang der Familie Günes.

„Keine Lust zu rennen“ Denn allzu lange ist es nicht her, da stand der jüngere Bruder noch in Harthausen zwischen den Pfosten. Die Liebe zum Fußball bekam Ege, ebenso wie Umut, von seinem Vater regelrecht in die Wiege gelegt. Doch anders als bei seinem Bruder führte der Weg des heute 17-Jährigen zunächst auf die Torlinie. Aus den Gründen dafür macht Günes rückblickend keinen Hehl: „Ich war übergewichtig und hatte keine Lust zu rennen“, erzählt das Balinger Talent lachend.

Nach der F-Jugend wurde der Junge bei seinem Heimatverein, der heute im Juniorenbereich unter dem Namen SGM Harthausen/Zollernalb-Süd antritt, also als Torhüter eingesetzt – und machte seine Sache sehr gut. „Ich wurde dann oft auch in andere Mannschaften hochgezogen, weil zu wenige Keeper zur Verfügung standen“, erinnert er sich. Teilweise musste und durfte er im C-Jugend-Alter bereits bei den A-Junioren aushelfen.

Doch dann „machte es irgendwann Klick“, wie Günes heute selbst sagt. Innerhalb kürzester Zeit verlor er enorm viel Gewicht – und wollte seine Fähigkeiten wenig später wieder als Feldspieler unter Beweis stellen. Nach nur einem B-Jugend-Jahr im Mittelfeld folgte der Wechsel zum SC Pfullendorf – und ein halbes Jahr später dann zur TSG Balingen, wo schon sein Bruder spielte.

Leistungsträger im Mittelfeld

Dort hat sich der 17-Jährige inzwischen mehr als nur etabliert. Er ist einer der Leistungsträger in der U19-Mannschaft von Cheftrainer Mehmet Akbaba und trainiert regelmäßig bei der U23 mit. Am wohlsten fühlt er sich im zentralen Mittelfeld als Sechser oder Achter – genau wie sein Bruder.

Der Werdegang von Umut prägt natürlich auch den jüngeren der beiden Brüder bis heute. „Ich war in ganz jungen Jahren schon jede Woche beim VfB Stuttgart oder auf Sportplätzen in ganz Deutschland unterwegs und durfte Dinge erleben, die für andere natürlich weit weg sind“, ist sich Ege sicher, dass diese Erfahrungen ihn auch fußballerisch positiv beeinflusst haben. „Mein Bruder ist ein großes Vorbild für mich!“

Stolzer Bruder

Die rührenden Worte sind dabei keine Einbahnstraße. „Ege hat unglaubliches Potenzial, das sage ich ihm immer wieder“, so Umut Günes über seinen jüngeren Bruder. „Er hat viele Stärken als Fußballer – vor allem technisch und im Spielverständnis. Aber er arbeitet auch an seinen Schwächen. Es macht mich sehr stolz, wie er sich entwickelt.“

Und auch Günes’ Trainer schwärmt in den höchsten Tönen von seinem Schützling: „Ich kenne die Familie Günes schon sehr lange und habe Ege deshalb quasi aufwachsen sehen. Da freut es mich umso mehr, dass ich ihn jetzt als Trainer betreuen darf“, erzählt Mehmet Akbaba und ergänzt: „Er hat in den letzten Jahren eine brutale Entwicklung hingelegt und ist vor allem einfach ein toller Junge. Er ist lernwillig und arbeitet an sich – solche Spieler liebt man als Trainer.“

Vorfreude auf den „Kampf“

Nun freut sich Ege Günes auf die Herausforderungen, die in der Oberliga auf ihn und seine Teamkollegen warten: „Es ist natürlich schwierig einzuschätzen, wie hoch das Niveau ist und was für Gegner uns erwarten. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ich freue mich auf den Kampf gegen solche Teams und hoffe, dass wir uns durchsetzen können.“