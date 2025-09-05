TSG Balingen U19: Ege Günes auf den Spuren des großen Bruders?

Das 17-jährige TSG-Talent Ege Günes hat einen außergewöhnlichen fußballerischen Werdegang hinter sich – und das nicht nur, weil es sein Bruder bis zum Profi geschafft hat.
Beschäftigt man sich mit Ege Günes, Mittelfeldspieler in der U19 der TSG Balingen, kommt man schnell zu der Erkenntnis: Der Weg zum Fußballer wurde für den 17-Jährigen vorgezeichnet. Sein älterer Bruder Umut spielte unter anderem auch bei der TSG Balingen, durchlief die Jugend des VfB Stuttgart und ist inzwischen Profi beim Basaksehir FK in der türkischen Süper Lig. Und obwohl der 25-Jährige fast 2000 Kilometer entfernt sein Geld mit diesem Sport verdient, hat Ege vielleicht sogar den kuriosesten fußballerischen Werdegang der Familie Günes.