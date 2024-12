1 Die Gemeinderäte schauen sich die Trainingsbedingungen an. Foto: Eyckeler

Einige Gemeinderäte haben sich die Trainingsbedingungen der TSG-Turner angeschaut. Diese sind extrem verbesserungswürdig. Verantwortliche wünschen sich, mehr gehört zu werden.









Die Turnabteilung der TSG Balingen schreibt weiter an ihrer Erfolgsgeschichte. Man ist Vizelandesmeister in der Leistungsklasse 1 und hat den Klassenerhalt in der 3. Bundesliga erneut gesichert. Dennoch herrscht große Frustration in der mitgliederstärksten Abteilung der TSG. Grund sind die Trainingsbedingungen.