TSG Balingen Trainer Martin Braun lobt Auftritt seines Teams

Verdacht auf Knieverletzung bei Luca Leon Kölsch

Der Wermutstropfen im Freudenbecher war allerdings die Verletzung von Luca Leon Kölsch. Der 20-Jährige, der sich mit guten Leistungen einen Stammplatz erobert hatte, musste nach knapp einer halben Stunde mit Verdacht auf eine Knieverletzung raus. "Er wird sich am Montag untersuchen lassen. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagt Braun. Da war es gut, dass sich Tim Wöhrle trotz langer Verletzungspause zuvor nahtlos in das Balinger Spiel einfügte. "Das war beeindruckend, das letzte Spiel hat er im Oktober gemacht", lobt Braun. "Wir sind derzeit in einer sehr guten Verfassung; die Aufgabe ist jetzt, weiter an den Details zu arbeiten." Denn bereits am Mittwoch steht mit dem Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel (17.30 Uhr) die nächste Aufgabe an.