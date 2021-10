1 Jan Ferdinand reisst jubelnd die Arme in die Höhe. Mit zwei Treffern drehte der Balinger Torjäger gegen den FC Homburg einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Sieg. Foto: Kara

Die TSG Balingen ist zurück: Nach zwei bitteren Niederlagen in der Regionalliga Südwest haben die Eyachstädter dank Torjäger Jan Ferdinand ausgerechnet gegen den zuvor fünf Mal in Folge erfolgreichen FC Homburg den Bock mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg umgestoßen.















Balingens Cheftrainer hatte auf den schwachen Auftritt seiner Mannschaft am Mittwoch beim FSV Frankfurt (0:4) reagiert und seine Startelf gleich auf vier Positionen verändert: Zwischen den Pfosten stand Marcel Binanzer, und auch Daniel Seemann, Lukas Foelsch, sowie Pedro Almeida Morais waren neu in der ersten Elf.

Balingen startete furios in die Partie und erspielte sich mit guten Kombinationen hochkarätige Torchancen: so führte Foelsch einen Freistoß schnell aus, direkt in den Lauf von Seemann, der alleine vor FC-Keeper David Salfeld auftauchte, dann aber zurückgepfiffen wurde, da er im Abseits gestanden hatte (7.). Drei Minuten später spielte Foelsch nach rechts Ferdinand, der den Ball wieder zurück auf den spielenden Balinger Co-Trainer, der aus 16 Metern aber drüber schoss. In der 14. Minute die nächste gute Aktion: Laurin Curda und Ferdinand spielten Doppelpass; Curda tauchte frei vor Salfeld auf. der mit einer Fußparade den Rückstand seiner Mannschaft verhinderte.

Von den Gästen war zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Bis zur 23. Minute: Homburg erhielt einen Freistoß auf der rechten Seite auf Höhe des Strafraumes. Markus Mendler legte sich den Ball zurecht und zirkelte diesen mit seiner linken Klebe direkt ins hintere Lattenkreuz des Balinger Gehäuses; die überraschende 1:0-Führung des FC. Balingen ließ sich aber durch den Rückstand nicht beirren, sondern spielte weiter nach vorne und forderte nach 25 Minuten vehement Elfmeter. Curda hatte im Homburger Strafraum den Ball erobert und wurde umgegrätscht – Schiedsrichter Alessandro Scotoece wertete dies aber als regelkonformes Tackling und ließ weiterlaufen. In der Folge bekam Homburg das Spiel besser unter Kontrolle, und die TSG hatte Glück, dass Marco Hingerl in der 34. Minute an die Latte köpfte. Und so ging es mit einer knappen Führung der Gäste in die Halbzeitpause.

Auch in Durchgang zwei erwischte Balingen den besseren Start: Seemann pflückte einen langen Ball von Sascha Eisele schön herunter und schloss direkt ab; haarscharf am Homburger Gehäuse vorbei (48.).

Während die Saarländer in der Offensive nur das Nötigste taten und versuchten, das Spiel zu kontrollieren, suchten die Hausherren weiter die Möglichkeiten zum Ausgleich: so wie in der 57. Minute, als Eisele von der rechten Seite in den Strafraum flankte, wo Seemann aus fünf Metern knapp übers Tor köpfte.

Glück hatte die TSG wenig später, als Mendler schön freigespielt worden war und allein vor Keeper Binanzer auftauchte, der mit einer starken Fußparade das 0:2 verhinderte (63.). Balingen stemmte sich danach weiter gegen die Niederlage, erspielte sich gute Gelegenheiten und wurde belohnt: Nach einer passgenauen Flanke von Lukas Ramser stand Ferdinand im Strafraum goldrichtig und beförderte den Ball zum umjubelten 1:1-Ausgleich ins Netz.

Homburg versuchte nun noch einmal eine Schippe drauf zulegen; aber Balingen hielt dagegen und lancierte weitere gute Angriffe: Foelsch passte nach rechts zu Ferdinand, der aus 16 Metern frei zum Abschluss kam, aber den Schuss etwas zu hoch ansetzte (79.). Besser machte es der Torjäger in der 87. Minute: Jonas Fritschi erkämpfte den Ball, passte zu Ramser, der auf Simon Klostermann spielte, der direkt weiter leitete zu Ferdinand. Der marschierte alleine Richtung Tor, spielte Keeper Salfeld aus und schoss zum 2:1 ein.

Zittern mussten die Hausherren noch einmal in der 90. Minute, als nach einem Homburger Angriff der Ball im Tor landete; doch Schiri Scotece hatte auf Abseits entschieden, und wenig später war der Sieg perfekt!